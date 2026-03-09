快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

欣銓：今年續成長 龍潭AI ASIC測試拚下半年投產

中央社／ 台北9日電

半導體晶圓測試廠欣銓今天預期，第1季營運淡季不淡，業績有機會較2025年第4季成長，今年業績可較去年佳，獲利目標盼逐季增加；龍潭廠新專案預計最快下半年可逐步貢獻業績，對今年業績貢獻度可到雙位數百分比。

在龍潭廠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）測試布局，欣銓透露，今年與ASIC客戶策略夥伴合作在龍潭廠推動晶圓測試新專案，目前無塵室機台進駐，不過新專案先進測試機台長交期約6至8個月，欣銓透過客戶推動縮短交期，預計最快下半年開始逐步貢獻營收。

法人問及私募進展，欣銓說明，目前未洽特定對象，不排除預留引進策略合作對象的機會與空間，作為籌措資金的方式之一。

欣銓表示，半導體測試同業和晶圓廠進行大規模資本支出，部分廠商布局資本租賃，欣銓也考量其他金融工具，不排斥與同業和晶圓廠合作。

欣銓下午舉行線上法人說明會，展望第1季主要應用表現，欣銓評估，通訊類測試相對樂觀，車用及安控客戶持穩，射頻元件受手機應用週期變動，PC和消費電子及記憶體應用雖受AI應用外溢影響仍可持穩。

展望今年資本支出規劃，欣銓預期，規模將較2025年大幅增加，主要是投資龍潭廠新專案無塵室測試機台，相關大額資本支出今年初已動用，下半年規劃的是2027年和2028年的資本支出項目。

觀察稼動率表現，欣銓說明，整體公司不含龍潭廠，稼動率維持在7成左右，欣銓持續處分稼動率較低機台，讓先進高階測試機台進駐，提高整體稼動率，未來稼動率逐步提升可期。

法人問及中東區域衝突影響，欣銓表示國際油價飆漲，加上荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運停擺，晶圓以空運為主，海運影響終端客戶運送，後續影響有待評估。

談到是否調漲價格因應市況，欣銓表示，目前AI應用需求較強，欣銓在相關領域屬於後進者，且半導體產業非AI應用測試稼動率仍未滿載，持續彈性因應客戶需求。

欣銓2025年第4季合併營收37.99億元，季增5.7%，較2024年同期成長20.3%，去年第4季毛利率37.8%，季增2.1個百分點，年增10.3個百分點，單季營業利益率26.6%，季增2.3個百分點、年增10.1個百分點，去年第4季稅後淨利8.48億元，季增2.5%，大幅年增91.3%，去年第4季每股純益1.79元。

欣銓去年全年合併營收140.28億元，年增7.1%，去年營收逐季增加，全年毛利率36.3%，年增8.2個百分點，營益率25.4%，年增7.4個百分點，去年稅後獲利28.4億元，年增35.0%，去年每股盈餘5.99元。

欣銓說明，去年無晶圓廠IC設計客戶比重增加，主要是美系AI客戶周邊對晶圓測試需求強勁，此外去年台灣通訊應用客戶帶動晶圓和成品測試需求，整體觀察，去年工控應用低迷，車用部分客戶拉貨回溫，AI應用取得部分外溢效果，整合元件製造廠（IDM）在微控制器測試需求相對疲弱。

欣銓 資本支出 法人說明會

延伸閱讀

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

欣興2025年EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元

相關新聞

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

景美科技前2月營收年增約83% 2月逆勢年增28.6%

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商景美科技（7899）今日公布2026年2月合併營收達新台幣4525.5萬元，年增28.6%，寫下歷年同期新高；累計2026年前二月合併營收約新台幣108,607仟元，較去年同期大幅成長約83%，展現公司在先進製程測試需求帶動下的強勁成長動能。

橘子營收／2月月減二成 3月遊戲改版拚回溫

遊戲營運商橘子（6180）今日公告2026年2月份自結合併營收達8.5億元，月減22%、年減20%，主係旗下人氣端遊自1月份提前啟動大規模改版，付費活動較為集中；惟成功帶動玩家回流，活動熱度及人流在2月仍維持高檔。累積1至2月農曆春節旺季的營收達19.5億元，已恢復至競品影響前的旺季水準。

富強鑫營收／2月達2.69億元 逆勢年增8.89％

富強鑫（6603）9日公布2月合併營收為2.69億元，雖較上月營收3.71億元減少27.54％，但較去年同期營收2.47億元增加8.89％；累計2026年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.92％。

世界營收／2月35.79億元、月減逾一成 前兩月75.91億元年增3.36%

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公布2月合併營收35.79億元，月減10.78%、年減9.51%；累計前兩月合併營收75.91億元，則較去年同期73.44億元增加3.36%。公司說明，2月營收較1月下滑，主因晶圓出貨量減少。

富邦證券輔導民盛應用 3月10日起受理競拍

富邦證券輔導的民盛應用（7811），將自10日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。