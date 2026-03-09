揚秦營收／2月年增2.5億元創同期新高 麥味登千店里程碑將達陣

揚秦（2755）9日公布2月自結營收，2月營收2.50億元，年增22.12%；前兩月累計營收共5.45億元，年增22.59%。單月與累計營收均創同期新高。

揚秦表示，2月受到工作天數少的影響，致使2月商品買賣量能稍減，但在麥味登展店成果豐碩及規模經濟效益助攻下，營收仍創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，以加盟為核心的早午餐品牌「麥味登」逆勢突破過往春節前展店趨緩的常態，2月份共新增26家加盟門市，雖然因農曆春節營業天數少，而導致商品買賣量能較1月稍減，但展店專案收入高於去年同期，門市數量持續增長。在規模經濟效益帶動下，2月營收創同期新高，前兩月累計營收創歷史新高。

展望後市，林麗玲表示，春節連續假期過後，上班族與學生回歸正常工作與校園生活，早午餐產業也從2月假期聚餐高峰回歸到常態化經營。營收動能將從連假期間偏重早午餐的聚餐型消費，轉回平日早晨與午間的外帶與外送。「麥味登」與「炸雞大獅」同步推出開學季及App會員專屬優惠活動，迎接上班族及學生人潮的回歸。

為推升年後轉職者的創業加盟意願，解決小資族群創業資金不足的痛點，揚秦旗下加盟雙品牌將於13至16日在台北世貿一館舉行的「台北國際連鎖加盟大展－春季展」推出限時限量加盟優惠方案，總部將分別提供加盟「麥味登」的創業者最高60萬元的無息分期；加盟「炸雞大獅」的創業者最高30萬元的無息分期，加大展店力道。

截至目前，「麥味登」全台總店數995家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。