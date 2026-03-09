快訊

富邦證券輔導民盛應用 3月10日起受理競拍

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦證券輔導的民盛應用，將自3月10日起受理競價拍賣作業。民盛應用董事長許廷儀(左)、總經理張端揆(右)與富邦證券總經理郭永宜(中)，於上櫃前業績發表會合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的民盛應用，將自3月10日起受理競價拍賣作業。民盛應用董事長許廷儀(左)、總經理張端揆(右)與富邦證券總經理郭永宜(中)，於上櫃前業績發表會合影。富邦證券／提供

富邦證券輔導的民盛應用（7811），將自10日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

民盛應用長期深耕運動裝備領域，具備縫紉工藝、塑膠射出與金屬沖壓三大核心製程的一站式整合能力，提供從產品開發、打樣到量產的完整製造服務。公司產品涵蓋越野機車靴、冰上曲棍球鞋、直排輪鞋等專業運動鞋靴，以及棒球打擊頭盔、曲棍球頭盔、捕手護具等高防護性裝備，為多家國際運動領導品牌的一階供應商。民盛應用憑藉優異的研發能力與垂直整合技術，在高技術門檻的利基型運動市場占有關鍵地位。

在營運方面，民盛應用2023年、2024年與2025年前三季營業收入分別為23.11億元、26.05億元與22.01億元；EPS 則為6.34元、9.18元、5.44元。面對全球供應鏈波動、關稅調整與匯率變動等外部環境挑戰，公司仍持續透過技術優化、製程整合與產品多元布局，展現穩健的營運韌性與獲利能力。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，全球運動風氣持續擴大，在健康意識提升、國際型運動賽事熱度增加，以及極限運動與戶外活動蓬勃發展的帶動下，專業運動鞋靴及安全護具需求持續攀升。民盛應用具備從設計研發到量產的一站式製造能力，並積極導入先進材料應用與持續深化產業垂直整合，不僅鞏固既有客戶合作關係，也進一步強化其切入高端運動裝備市場的競爭力，未來營運成長動能值得期待。

