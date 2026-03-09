快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

台股崩跌逾2000點 台積電失守1800元 記憶體股分化、載板三雄摔至跌停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股9日遭逢系統性賣壓襲擊，受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對停滯性通膨疑慮升高衝擊，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，電子權值股全面走弱，盤面氣氛急凍。

權王台積電（2330）成為今天殺盤核心指標，早盤一度下探1,770元，跌破1,800元整數關卡，單日最大跌點達120元，改寫歷來最大單日跌點紀錄；以盤中約1,800元附近估算，市值回落至約46.68兆元，單是台積電一檔就對大盤帶來約960點跌點壓力，也讓市場避險情緒進一步升高。

先前漲勢凌厲的記憶體族群今天也明顯震盪，但並非全面同步倒地，而是出現強烈分化。旺宏（2337）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）早盤直接跳空跌停，華邦電（2344）、群聯（8299）、力成（6239）等個股也同步重挫，顯示資金先對高波動、漲多個股大舉調節；不過另一頭，威剛（3260）也盤中翻紅。威剛暫報299元、上漲11.5元，正是今天記憶體股「內部分化」最明顯的代表。

威剛之所以能在大盤重挫之際逆勢走強，關鍵在於市場開始把它視為這波記憶體漲價循環中的直接受惠者。董事長陳立白日前指出，記憶體市場已轉為賣方市場，上游原廠庫存降至約3至5周低水位，公司目前仍享有低價庫存優勢，且預估今年第1季營收與毛利率都將優於去年第4季；在缺貨、漲價與客戶搶貨並行下，模組廠的抗跌性反而比原廠股更強。

至於先前一路領漲的ABF載板族群，今天也難逃資金撤出，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）盤中全數觸及跌停價位，顯示即便基本面題材仍在，短線在國際利空與指數急殺壓力下，資金仍優先選擇獲利了結，使電子強勢族群同步成為重災區。

威剛 國際油價 記憶體族群

延伸閱讀

台積電開低115元 台股一度下殺逾2,000點

戰火炸盤記憶體卻有黑馬！廣穎逆勢漲停 黃仁勳一句話揭「缺貨行情」

油價飆恐慌擴散 台股狂瀉逾2000點新台幣重貶1.81角

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

相關新聞

民盛應用高端運動裝備推升營運成長 富邦證輔導3月10日起受理競拍

富邦證券輔導的民盛應用（7811），3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

宏碁遊戲雙引擎驅動強勁動能 富邦證券輔導、3月10日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）公司，將於3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.33元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

普鴻去年 EPS 5.12元 股利4.3元

系統整合服務廠普鴻資訊（6590）公告去年稅後純益1.26億元，為歷史次高，每股純益5.12元，董事會通過每股配發2.8元現金股利及1.5元股票股利，合計4.3元股利。法人預期，普鴻今年財金支付、智慧資安等營運新動能持續發威，獲利有望更上一層樓。

均豪、均華2月報喜 業績分別月增31%、30%

均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告2月業績均不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出年、月雙增的成績單。均豪為3.54億元，月增31.3%，年增18%；均華為3億元，月增30.1%，年增52%，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁。

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動上櫃ETF、ETN、權證、股票造市等業務，2025年度舉辦多項競賽獎勵活動，並於2026年3月5日盛大舉辦聯合頒獎典禮，由櫃買中心副總經理涂月憲親自主持。

晶呈衝刺特殊氣體出貨

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）公布2025年年度財報，稅後純益1,868萬元，年減約85.7%，每股純益（EPS）0.39元。董事會並通過股利發放，擬配發每股現金股利0.85元（含盈餘0.22元、資本公積0.63元）。另配發股票股利0.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。