台股崩跌逾2000點 台積電失守1800元 記憶體股分化、載板三雄摔至跌停

台股9日遭逢系統性賣壓襲擊，受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對停滯性通膨疑慮升高衝擊，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，電子權值股全面走弱，盤面氣氛急凍。

權王台積電（2330）成為今天殺盤核心指標，早盤一度下探1,770元，跌破1,800元整數關卡，單日最大跌點達120元，改寫歷來最大單日跌點紀錄；以盤中約1,800元附近估算，市值回落至約46.68兆元，單是台積電一檔就對大盤帶來約960點跌點壓力，也讓市場避險情緒進一步升高。

先前漲勢凌厲的記憶體族群今天也明顯震盪，但並非全面同步倒地，而是出現強烈分化。旺宏（2337）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）早盤直接跳空跌停，華邦電（2344）、群聯（8299）、力成（6239）等個股也同步重挫，顯示資金先對高波動、漲多個股大舉調節；不過另一頭，威剛（3260）也盤中翻紅。威剛暫報299元、上漲11.5元，正是今天記憶體股「內部分化」最明顯的代表。

威剛之所以能在大盤重挫之際逆勢走強，關鍵在於市場開始把它視為這波記憶體漲價循環中的直接受惠者。董事長陳立白日前指出，記憶體市場已轉為賣方市場，上游原廠庫存降至約3至5周低水位，公司目前仍享有低價庫存優勢，且預估今年第1季營收與毛利率都將優於去年第4季；在缺貨、漲價與客戶搶貨並行下，模組廠的抗跌性反而比原廠股更強。

至於先前一路領漲的ABF載板族群，今天也難逃資金撤出，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）盤中全數觸及跌停價位，顯示即便基本面題材仍在，短線在國際利空與指數急殺壓力下，資金仍優先選擇獲利了結，使電子強勢族群同步成為重災區。