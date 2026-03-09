快訊

NAND供需持續吃緊 法人大幅上修群聯供應鏈目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

群聯（8299）受惠記憶體供不應求帶動報價狂飆，去年第4季賺超過2個股本，投顧法人看好，今年獲利可望強勁成長三倍以上，全年大賺近20個股本，上修目標價至2,400元，潛在上漲空間逾三成幅度。

大型本國投顧分析，群聯上一季營收227.9億元，季增26%，挾在手低價庫存充足，且NAND合約價上漲逾30%，毛利率季增11個百分點至41.9%，營業淨利33.3億元，每股盈餘22.2元，季增107%。

隨NAND供需維持吃緊，法人預期整體市場NAND第1季合約價將季增約90%，帶動群聯單季營收將季增62.6%達370.5億元，考量NAND上漲幅度超越同期間營收增幅及公司審慎調控出貨節奏，預期毛利率將季增10.5%達52.3%，EPS超過50元水準。

群聯法說強調，透過控制晶片與研發能力提供客戶加值服務，有助公司維持獲利能力，加上今年ESSD營收占比將大幅提升，成為最大營收來源，且CSP客戶為原廠優先供貨對象，有利維持一定貨源，看好NAND合約價逐季上漲，EPS有機會年增376.3%，換算約大賺近20個股本。

不過，法人提醒，2028年以前可提升投片的廠區僅有三星P4、Kioxia/Sandisk K2 與YMTC Fab2B/3，而三星P4與YMTC Fab3將優先生產DRAM，實際可用於NAND的投片彈性有限，預期NAND供不應求態勢將維持至2027年，貨源供應持續收緊，恐壓縮2027年獲利空間。

富邦證券輔導民盛應用 3月10日起受理競拍

富邦證券輔導的民盛應用（7811），將自10日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

富邦證券輔導宏碁遊戲 3月10日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）公司，將於10日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.33元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

民盛應用高端運動裝備推升營運成長 富邦證輔導3月10日起受理競拍

富邦證券輔導的民盛應用（7811），3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

宏碁遊戲雙引擎驅動強勁動能 富邦證券輔導、3月10日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）公司，將於3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.33元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

普鴻去年 EPS 5.12元 股利4.3元

系統整合服務廠普鴻資訊（6590）公告去年稅後純益1.26億元，為歷史次高，每股純益5.12元，董事會通過每股配發2.8元現金股利及1.5元股票股利，合計4.3元股利。法人預期，普鴻今年財金支付、智慧資安等營運新動能持續發威，獲利有望更上一層樓。

均豪、均華2月報喜 業績分別月增31%、30%

均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告2月業績均不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出年、月雙增的成績單。均豪為3.54億元，月增31.3%，年增18%；均華為3億元，月增30.1%，年增52%，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁。

