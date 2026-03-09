快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔生技股股息去年賺近一股本、全年殖利率超過7% 股價跳漲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

軒郁（6703）董事會公布2025年度財報，在股利政策與獲利表現帶動下，市場買盤湧入，9日股價逆勢走強，盤中一度衝上116元、漲幅約8%。公司同步宣布全年現金股利合計7.8元、股票股利1元，以前一交易日收盤價107.5元計算，現金殖利率約7.3%，吸引市場關注。

軒郁2025年全年合併營收32.87億元，年減8.3%。不過，在營運環境充滿挑戰之下，公司透過強化成本控管與產業鏈整合策略，帶動整體獲利能力提升。2025年毛利率達63%，較前一年增加1個百分點，全年每股純益（EPS）9.90元，逼近一個股本水準，展現營運韌性。

在營運效率方面，軒郁持續優化營運結構並精準配置行銷資源，推銷費用占營收比重由過去47%降至44%，整體營業費用較前一年精簡約2億元，使營業利益率由10%提升至13%。受惠產品組合優化與費用控管成效顯現，稅後純益3.24億元，年增8%，整體獲利品質同步提升。

董事會同時通過股利發放案，軒郁目前採一年兩次配息制度，2025年上半年已於去年9月30日發放現金股利3元；本次擬配發下半年現金股利4.8元及股票股利1元，全年合計發放現金股利7.8元。若以107.5元收盤價計算，全年現金殖利率約7.3%，顯示公司穩健現金流與持續回饋股東的政策。

展望2026年，軒郁表示，將深化與策略夥伴的合作，透過技術壁壘提升產品競爭力。在市場佈局上，海外市場已成為集團營收增長的新引擎，2025 年海外營收成長幅度超過30%，顯示新簽訂代理商與實體通路的布局已進入實質收割期，越南與日本市場預計將於2026 年第2季開始對海外營收帶來實質且穩定的貢獻。公司預估 2026 年海外營收將維持在 25% 至 35% 的高成長區間。

每股純益 營收 軒郁

延伸閱讀

旅天下財報／去年全年EPS 4.23元 超額配息每股擬配5元、殖利率9%

卓越成功財報／去年全年 EPS 6.12元、擬配息5元 將搶攻印尼華語市場

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

第一金法說會／股利拚20年新高！配發率衝65% 現金股息上看1.21元

相關新聞

民盛應用高端運動裝備推升營運成長 富邦證輔導3月10日起受理競拍

富邦證券輔導的民盛應用（7811），3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

宏碁遊戲雙引擎驅動強勁動能 富邦證券輔導、3月10日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）公司，將於3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.33元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

普鴻去年 EPS 5.12元 股利4.3元

系統整合服務廠普鴻資訊（6590）公告去年稅後純益1.26億元，為歷史次高，每股純益5.12元，董事會通過每股配發2.8元現金股利及1.5元股票股利，合計4.3元股利。法人預期，普鴻今年財金支付、智慧資安等營運新動能持續發威，獲利有望更上一層樓。

均豪、均華2月報喜 業績分別月增31%、30%

均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告2月業績均不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出年、月雙增的成績單。均豪為3.54億元，月增31.3%，年增18%；均華為3億元，月增30.1%，年增52%，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁。

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動上櫃ETF、ETN、權證、股票造市等業務，2025年度舉辦多項競賽獎勵活動，並於2026年3月5日盛大舉辦聯合頒獎典禮，由櫃買中心副總經理涂月憲親自主持。

晶呈衝刺特殊氣體出貨

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）公布2025年年度財報，稅後純益1,868萬元，年減約85.7%，每股純益（EPS）0.39元。董事會並通過股利發放，擬配發每股現金股利0.85元（含盈餘0.22元、資本公積0.63元）。另配發股票股利0.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。