這檔生技股股息去年賺近一股本、全年殖利率超過7% 股價跳漲

軒郁（6703）董事會公布2025年度財報，在股利政策與獲利表現帶動下，市場買盤湧入，9日股價逆勢走強，盤中一度衝上116元、漲幅約8%。公司同步宣布全年現金股利合計7.8元、股票股利1元，以前一交易日收盤價107.5元計算，現金殖利率約7.3%，吸引市場關注。

軒郁2025年全年合併營收32.87億元，年減8.3%。不過，在營運環境充滿挑戰之下，公司透過強化成本控管與產業鏈整合策略，帶動整體獲利能力提升。2025年毛利率達63%，較前一年增加1個百分點，全年每股純益（EPS）9.90元，逼近一個股本水準，展現營運韌性。

在營運效率方面，軒郁持續優化營運結構並精準配置行銷資源，推銷費用占營收比重由過去47%降至44%，整體營業費用較前一年精簡約2億元，使營業利益率由10%提升至13%。受惠產品組合優化與費用控管成效顯現，稅後純益3.24億元，年增8%，整體獲利品質同步提升。

董事會同時通過股利發放案，軒郁目前採一年兩次配息制度，2025年上半年已於去年9月30日發放現金股利3元；本次擬配發下半年現金股利4.8元及股票股利1元，全年合計發放現金股利7.8元。若以107.5元收盤價計算，全年現金殖利率約7.3%，顯示公司穩健現金流與持續回饋股東的政策。

展望2026年，軒郁表示，將深化與策略夥伴的合作，透過技術壁壘提升產品競爭力。在市場佈局上，海外市場已成為集團營收增長的新引擎，2025 年海外營收成長幅度超過30%，顯示新簽訂代理商與實體通路的布局已進入實質收割期，越南與日本市場預計將於2026 年第2季開始對海外營收帶來實質且穩定的貢獻。公司預估 2026 年海外營收將維持在 25% 至 35% 的高成長區間。