永立榮營收／2月809萬元、年增96.2％ 攜網紅品牌「ipapa」創銷售佳績

永立榮（6973）9日公布2026年2月合併營收達809.3萬元，較上月成長0.55％，亦較去年同期成長96.19％；累計今年1至2月營收1,614.2萬元，年增40.22％。

永立榮表示，2月營收表現不畏農曆過年、工作天數較少影響，逆勢年增96.19％，主要除了既有包括鹿茸多茸肽相關保健產品保持良好的出貨節奏外，鹿臍帶外泌體新應用也成功商轉化，公司與具高度社群影響力的網紅「財富女神王宥忻」所創立之品牌 ipapa 展開合作，透過其社群與電商通路推廣，帶動旗下應用鹿臍帶外泌體所打造的相關保養品系列，在市場能見度與銷售表現明顯提升下，推升公司鹿來源外泌體相關原料出貨動能。

永立榮在多元應用場景與品牌合作持續拓展下，使整體營收結構逐步朝商業化規模擴展，成為推升2月營收成長的重要支撐。

根據國外研究機構Mordor Intelligence研究報告指出，全球抗衰老美容保養市場規模將從2025年的631.5億美元增長至2026年的672.9億美元，並預計在2031年達到923.5億美元，2026年至2031年複合年增長率（CAGR）為6.56％，主要受惠於人口結構變化、技術突破和消費者行為演變，推進美容品牌重塑應對肌膚老化問題的方式，其中以生技成分（如外泌體、胜肽與幹細胞衍生物）為核心的高階保養品成為市場最快成長領域，無疑為永立榮帶來良好的業務發展空間。

永立榮進一步表示，憑藉多年深耕羊水幹細胞與外泌體技術平台所累積的研發實力，目前在市場上已有多項具體出貨或取得認證的核心原料，包括小鹿羊水外泌體原料、鹿茸外泌體原料、鹿臍帶外泌體原料及鹿茸多肽 ACT.A 原料，並搭配多項已取得 INCI 認證之外泌體原料。

此外永立榮今年第1季也同步開展公司自有開發的外泌體智能設計製造整合平台iExoCraftTM，啟動客製化OEM/ODM訂單接單服務，使公司整體產品及服務銷售組合更加完整且具市場競爭力。

展望未來，永立榮維持審慎樂觀。永立榮積極深化「技術轉譯商業化」布局，並加速拓展國際市場版圖，近期也正式啟動馬來西亞市場插旗計畫，將以此為中心輻射東南亞再生醫學版圖。

永立榮旗下外泌體保養系列產品，目前已有六款核心品項順利取得馬來西亞輸入許可證，涵蓋高效修復、抗老、等領域，同時亦與專職代理國際醫藥醫材大廠產品的當地醫藥通路商Nano Medic Care Sdn Bhd達成策略合作，透過其專業的診所/自費市場通路經銷體系作為產品於當地市場的總經銷平台，協助產品鋪貨並提升市場能見度，預期隨著產品正式進入銷售通路後，將逐步擴大當地市場滲透率，為公司營運增添新一波成長動能。