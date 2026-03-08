騰雲營收／2月7,023.7萬元創同期新高 連二月年增逾四成

智慧場域解決方案服務商騰雲（6870）8日公告集團2月合併營收7,023.7萬元，月增20.7%，年增48.5%，創同期新高，連續兩個月營收成長超過40%，定調2026年快速增長的趨勢。累計今年前二月營收1.28億元，年增45.2%，創同期歷史新高。

騰雲分析成長動能，主要受益於大型企業客戶拓展營運數據整合解決方案及加快AI應用系統布建，希望透過AI解決方案放大營運數據的核心價值，成為帶動營收成長的重要動能。

針對美國資本市場對於AI技術快速演進衝擊SaaS (軟體即服務)公司價值的熱烈討論，騰雲表示，相較一般SaaS公司提供通用型單點工具，騰雲針對大型企業複雜的營運痛點提供「以場域為核心的軟硬體整合方案」，將實體場域（硬體）與雲端商務（軟體）無縫接軌，解決大型企業最頭痛的「資訊孤島」問題。面對企業客戶的AI焦慮，騰雲透過前線部屬流程深入客戶第一線營運現場，檢視工作流程，並結合騰雲自行研發的MDP平台 (Multi Data Platform，多重數據匯整平台) 作為以AI as a Service（AIaaS，AI即服務）的重要基石，整合串接線上線下營運數據，提供可在企業內部安全部署的AI代理式工作流程。

騰雲科技董事長梁基文表示，雖然AI技術快速發展，但企業普遍對於AI導入缺乏長期策略，應用仍停留在工具使用層面，無法與營運流程有效整合。另外，對於數據治理的缺乏，限制數據價值的發揮，騰雲協助企業檢視營運流程、重新定義問題及分析數據，提供企業在厚數據的基礎上，與人類協作的AI代理式工作流，讓企業以數據驅動營收、提高營運效率。