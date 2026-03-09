晶呈衝刺特殊氣體出貨

「櫃買市場投資人講座」多年來深受投資人支持與肯定，今年首場講座即將在3月24日高雄登場。今年延續往年的舉辦模式，與多家證券商及投信公司（包含大昌、元大、永豐金、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中國信託、富邦等投信公司）合作，自3月24日起至11月12日期間，於全台北、中、南各地共計舉辦25場次講座。

2026-03-09 00:21