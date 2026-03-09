快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
2025年度櫃買市場獎勵活動得獎公司代表合影。櫃買中心總經理陳麗卿（前排左八），富邦投信董事長黃昭棠（前排左七），群益金鼎證券總經理李文柱（前排左六），台新投信總經理葉柱均（前排左五）合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心（Taipei Exchange）為推動上櫃ETF、ETN、權證、股票造市等業務，2025年度舉辦多項競賽獎勵活動，並於2026年3月5日盛大舉辦聯合頒獎典禮，由櫃買中心副總經理涂月憲親自主持。

涂月憲表示，2025年是上櫃權證業務收穫豐碩的一年，全年發行檔數達16,623檔（歷年次高），權證交易日均值高達6.4億元，市場表現十分亮眼。其次，櫃買中心的上櫃股票造市者制度，在證券商積極參與下，報價義務達成檔數將近100%，有效提升股票流動性與投資人成交機會。

在上櫃ETF市場方面，2025年度債券ETF市場規模達3兆元，全年度成交金額近2兆元，累計交易人次一舉突破153萬人，展現強勁成長動能。另外，截至2025年底，指數成分證券含股票之上櫃ETF發行規模達295億元，較2024年底的164億元成長80%，顯示投信業者於櫃買市場發行並掛牌ETF的意願持續提高，帶動股票ETF規模穩健擴展。

櫃買中心指出，為鼓勵證券商與投信業者積極參與並支持市場發展，強化櫃買各類商品的發行與交易動能，今年已陸續規劃並推出相關競賽及獎勵活動。櫃買中心將與業者持續並肩努力，推動亞洲資產管理中心多元商品政策目標，打造更具動能與價值的資本市場

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

