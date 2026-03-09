快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買舉辦投資人講座

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

「櫃買市場投資人講座」多年來深受投資人支持與肯定，今年首場講座即將在3月24日高雄登場。今年延續往年的舉辦模式，與多家證券商及投信公司（包含大昌、元大、永豐金、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中國信託、富邦等投信公司）合作，自3月24日起至11月12日期間，於全台北、中、南各地共計舉辦25場次講座。

櫃買中心指出，講座規劃豐富多元，緊扣當前市場脈動與投資趨勢。除邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等主題，去年以來持續受到關注的投資商品「黃金現貨」亦列入講座課程中。

統計今年來截至2月26日，櫃買黃金現貨交易平台累積成交金額達45.4億元，2月2日單日成交金額更達6.3億元，創下2015年該平台上線以來單日成交金額新高，顯示黃金在市場波動環境下對投資人資產配置的重要性與吸引力。

此外，由於ETF已成為投資人投資工具的標配之一，櫃買中心也安排多場認識ETF商品特性及風險相關課程，協助投資人強化投資觀念、提升資產配置效率。

櫃買中心表示，為提供投資人多元的參加方式，部分台北場次將同步進行網路線上影音直播及錄製影音檔。投資人可至櫃買中心網站影音專區或櫃買中心官方Youtube頻道回放觀看。詳細資料請至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁/櫃買影音/投資人講座專區，或櫃買中心官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/channel/

第一金 永豐金 資產配置

延伸閱讀

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

避險情緒升溫 平衡型ETF攻守兼備

櫃買中心金馬報喜 五大主軸創新局

相關新聞

普鴻去年 EPS 5.12元 股利4.3元

系統整合服務廠普鴻資訊（6590）公告去年稅後純益1.26億元，為歷史次高，每股純益5.12元，董事會通過每股配發2.8元現金股利及1.5元股票股利，合計4.3元股利。法人預期，普鴻今年財金支付、智慧資安等營運新動能持續發威，獲利有望更上一層樓。

均豪、均華2月報喜 業績分別月增31%、30%

均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告2月業績均不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出年、月雙增的成績單。均豪為3.54億元，月增31.3%，年增18%；均華為3億元，月增30.1%，年增52%，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁。

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動上櫃ETF、ETN、權證、股票造市等業務，2025年度舉辦多項競賽獎勵活動，並於2026年3月5日盛大舉辦聯合頒獎典禮，由櫃買中心副總經理涂月憲親自主持。

晶呈衝刺特殊氣體出貨

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）公布2025年年度財報，稅後純益1,868萬元，年減約85.7%，每股純益（EPS）0.39元。董事會並通過股利發放，擬配發每股現金股利0.85元（含盈餘0.22元、資本公積0.63元）。另配發股票股利0.15元。

櫃買舉辦投資人講座

「櫃買市場投資人講座」多年來深受投資人支持與肯定，今年首場講座即將在3月24日高雄登場。今年延續往年的舉辦模式，與多家證券商及投信公司（包含大昌、元大、永豐金、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中國信託、富邦等投信公司）合作，自3月24日起至11月12日期間，於全台北、中、南各地共計舉辦25場次講座。

奧孟亞新藥啟動臨床一期

興櫃生技股奧孟亞（7776）宣布，該公司第二項口服胜肽藥品ANY004日前已獲得澳洲人體研究倫理委員會（HREC）核准進行臨床一期試驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。