「櫃買市場投資人講座」多年來深受投資人支持與肯定，今年首場講座即將在3月24日高雄登場。今年延續往年的舉辦模式，與多家證券商及投信公司（包含大昌、元大、永豐金、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中國信託、富邦等投信公司）合作，自3月24日起至11月12日期間，於全台北、中、南各地共計舉辦25場次講座。

櫃買中心指出，講座規劃豐富多元，緊扣當前市場脈動與投資趨勢。除邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等主題，去年以來持續受到關注的投資商品「黃金現貨」亦列入講座課程中。

統計今年來截至2月26日，櫃買黃金現貨交易平台累積成交金額達45.4億元，2月2日單日成交金額更達6.3億元，創下2015年該平台上線以來單日成交金額新高，顯示黃金在市場波動環境下對投資人資產配置的重要性與吸引力。

此外，由於ETF已成為投資人投資工具的標配之一，櫃買中心也安排多場認識ETF商品特性及風險相關課程，協助投資人強化投資觀念、提升資產配置效率。

櫃買中心表示，為提供投資人多元的參加方式，部分台北場次將同步進行網路線上影音直播及錄製影音檔。投資人可至櫃買中心網站影音專區或櫃買中心官方Youtube頻道回放觀看。詳細資料請至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁/櫃買影音/投資人講座專區，或櫃買中心官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/channel/