安碁資訊營收／2月月減3.6%、符合預期 法人估全年 EPS 11.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

安碁資訊（6690）2月營收月減3.6%，表現符合市場預期，法人機構表示，受惠資安需求穩定增長，預估安碁資訊2026年營運動能向上，全年每股獲利（EPS）為11.2元。

分析師指出，安碁資訊受季節性因素影響，預估第1季營收季減15.9%，但持續維持年增態勢，預估年增12.6%。

2025年方面，毛利率小幅提升至42.44%，營業利益年增23.9%，因業外小幅增長，稅率略降，稅後純益3.07億元，年增35.8%，EPS為10.22元。

2026年方面，受惠於資安市場需求穩定增長，且政府政策推動後具有延續性，預估營收27.2億元，年增12.1%，毛利率維持高檔表現，營業利益年增12.8%，稅後純益3.3億元，年增10.1%，EPS為11.2元。

