聽新聞
0:00 / 0:00
安碁資訊營收／2月月減3.6%、符合預期 法人估全年 EPS 11.2元
安碁資訊（6690）2月營收月減3.6%，表現符合市場預期，法人機構表示，受惠資安需求穩定增長，預估安碁資訊2026年營運動能向上，全年每股獲利（EPS）為11.2元。
分析師指出，安碁資訊受季節性因素影響，預估第1季營收季減15.9%，但持續維持年增態勢，預估年增12.6%。
2025年方面，毛利率小幅提升至42.44%，營業利益年增23.9%，因業外小幅增長，稅率略降，稅後純益3.07億元，年增35.8%，EPS為10.22元。
2026年方面，受惠於資安市場需求穩定增長，且政府政策推動後具有延續性，預估營收27.2億元，年增12.1%，毛利率維持高檔表現，營業利益年增12.8%，稅後純益3.3億元，年增10.1%，EPS為11.2元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。