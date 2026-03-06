晶呈科技財報／2025年全年稅後純益1,868萬元 EPS 0.39元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）6日公布2025年年度財報，稅後純益1,868萬元，年減約85.7%，每股純益（EPS）0.39元。董事會並通過股利發放，擬配發每股現金股利0.85元（含盈餘0.22元、資本公積0.63元）。另配發股票股利0.15元。

晶呈科技董事會也通過增資決議，為充實營運資金，將2025年度盈餘轉增資發行新股，發行總金額新台幣712.3萬元，計712,319股。

晶呈科技去年上半年外銷出貨低迷，此外黃光應用之氖混合氣體價格和前年同期相較大幅降低，拖累去年上半年營收及獲利表現。不過從第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增。法人指出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠；公司表示，下半年起需求回升，出貨動能大增，帶動營收成長。

特殊氣體出貨進度部分，晶呈科技日前於法說會上表示，2025年第3季特殊氣體出貨量4,257支鋼瓶，未達9月時預估，主要是約1,000支延遲至第4季出貨。預估今年整年度出貨會達25,000支。

展望今年，晶呈科技表示，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。

此外，在新產品布局部分，晶呈科技日前指出，TGV載板生產、導入進度提前，預估今年Q1貢獻可觀營收，並預計今年相關TGV產品營收倍增。公司透露，目前已與14家客戶進行合作，包含三家高階封裝載板製造商、AI CPO IC設計公司、通信及AI高階封裝廠，及一家高階探針卡公司，都已有小量訂單並陸續出貨。

