信紘科財報／去年賺逾一股本 獲利、單季雙創新高 擬配息11.94元
信紘科（6667）6日召開董事會並通過2025年度財報，受惠半導體與高科技產業擴建先進製程與先進封裝產線，帶動廠務供應系統整合、機電統包工程需求增加，全年歸屬母公司業主淨利6.54億元，年增48.75%，每股純益13.77元，獲利表現創下新高。
信紘科2025年營收63.55億元，年增75.17%；毛利率20.31%，年減3.24個百分點；營業利益7.62億元，年增57.64%。
其中，2025年第4季歸屬母公司業主淨利1.87億元，同步改寫單季歷史新高，季增20.91%，年增37.18%，每股純益3.81元；單季營收16.94億元，季增1.8%，年增61.03%。
信紘科董事會亦決議2025年度股利分派案，擬配發每股現金股利11.94元，配發率達86.7%，以6日收盤股價266元計算，現金殖利率約4.49%。
信紘科表示，2025年受惠半導體與高科技產業擴建先進製程、先進封裝產線，帶動廠務供應系統整合、機電統包工程及二次配服務需求增加，多項大型專案於第4季進入驗收與交付高峰，推升營運表現。
此外，隨關鍵客戶全球建廠趨勢，信紘科積極強化總承包商（GC）角色，轉向高附加價值的建廠統包管理模式，優化獲利結構。
法人分析，大客戶海內外擴產進度穩定，尤以台灣與美國地區為重心，在訂單能見度清晰下，看好其2026年營運規模有望續攀高峰。
