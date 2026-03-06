快訊

信紘科財報／去年賺逾一股本 獲利、單季雙創新高 擬配息11.94元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

信紘科（6667）6日召開董事會並通過2025年度財報，受惠半導體與高科技產業擴建先進製程與先進封裝產線，帶動廠務供應系統整合、機電統包工程需求增加，全年歸屬母公司業主淨利6.54億元，年增48.75%，每股純益13.77元，獲利表現創下新高。

信紘科2025年營收63.55億元，年增75.17%；毛利率20.31%，年減3.24個百分點；營業利益7.62億元，年增57.64%。

其中，2025年第4季歸屬母公司業主淨利1.87億元，同步改寫單季歷史新高，季增20.91%，年增37.18%，每股純益3.81元；單季營收16.94億元，季增1.8%，年增61.03%。

信紘科董事會亦決議2025年度股利分派案，擬配發每股現金股利11.94元，配發率達86.7%，以6日收盤股價266元計算，現金殖利率約4.49%。

信紘科表示，2025年受惠半導體與高科技產業擴建先進製程、先進封裝產線，帶動廠務供應系統整合、機電統包工程及二次配服務需求增加，多項大型專案於第4季進入驗收與交付高峰，推升營運表現。

此外，隨關鍵客戶全球建廠趨勢，信紘科積極強化總承包商（GC）角色，轉向高附加價值的建廠統包管理模式，優化獲利結構。

法人分析，大客戶海內外擴產進度穩定，尤以台灣與美國地區為重心，在訂單能見度清晰下，看好其2026年營運規模有望續攀高峰。

先進製程

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

