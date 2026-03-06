快訊

富宇財報／去年每股純益1.23元 擬超額配發1.5元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

富宇地產（4907）6日公布去年合併財報，稅後純益1.44億元、年減約10%，每股稅後純益1.23元，董事會通過每股擬超額配發1.5元現金股利，以今日收盤價40.4元計算，現金殖利率3.71%。

董事會同時通過115年股東常會召開事宜，將於6月26日召開股東常會。

富宇地產去年認列建案，外界推估包含台中沙鹿區「豐卉」與清水區「大悅」等建案，其中「豐卉」總銷約4.7億元、「大悅」總銷約8.6億元，再加上部分「中山溱邸」約3.5億及其他餘屋入帳，總銷估計超過17億元。

除此之外，富宇地產今年預計有「明星綻」、「曙光之森」等案完工入帳，外界推估，總銷約35億元。

展望今年，富宇地產預計第2季推出台中新案「精鑄」，此案基地位於大里區塗城路，擁有成熟商圈及完善生活機能，是大里一帶的核心地段，預計規劃2至3房、20至34坪產品，外界推估總銷約15億元。

現金股利 台中

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

