富宇財報／去年每股純益1.23元 擬超額配發1.5元股息
富宇地產（4907）6日公布去年合併財報，稅後純益1.44億元、年減約10%，每股稅後純益1.23元，董事會通過每股擬超額配發1.5元現金股利，以今日收盤價40.4元計算，現金殖利率3.71%。
董事會同時通過115年股東常會召開事宜，將於6月26日召開股東常會。
富宇地產去年認列建案，外界推估包含台中沙鹿區「豐卉」與清水區「大悅」等建案，其中「豐卉」總銷約4.7億元、「大悅」總銷約8.6億元，再加上部分「中山溱邸」約3.5億及其他餘屋入帳，總銷估計超過17億元。
除此之外，富宇地產今年預計有「明星綻」、「曙光之森」等案完工入帳，外界推估，總銷約35億元。
展望今年，富宇地產預計第2季推出台中新案「精鑄」，此案基地位於大里區塗城路，擁有成熟商圈及完善生活機能，是大里一帶的核心地段，預計規劃2至3房、20至34坪產品，外界推估總銷約15億元。
