元太財報／2025年EPS 9.14元創歷史新高 擬配息5.9元、殖利率3.5%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

電子紙大廠元太（8069）6日召開董事會並公布2025年財報，受惠彩色電子紙技術轉換需求強勁，帶動全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.58%，每股盈餘9.14元，獲利刷新歷史紀錄。董事會並決議每股擬配發5.9元現金股利，以6日收盤價165元計算，現金殖利率約3.57%。

元太2025年合併營收361.16億元，年增12.29%；受惠產品組合優化，全年毛利率提升至54.92%，較前一年度增加5.28個百分點；營業利益106.74億元，年增40.11%，展現強勁的本業獲利能力。

不過，元太去年第4季單季表現相對疲軟，單季歸屬母公司業主淨利11.18億元，季減73.5%，年減68.2%，單季每股盈餘0.97元。單季毛利率則下滑至48.33%，季減6.41個百分點，年減5.41個百分點。

元太董事會同步通過投資案，預計投入55.36億元新建觀音廠廠辦大樓，以因應未來電子紙市場的成長動能。此外，公司也公告處分亞電（4939）持股，一年內累積賣出7,500張，獲利約1.22億元，目前已全數出清。

法人分析，元太持續受惠北美零售商推動大規模電子貨架標籤（ESL）導入專案，隨著新竹H5寬幅產線量產，加上Amazon等大廠陸續推出彩色機種，彩色電子紙滲透率將持續提升。並看好元太在產能規模擴大與技術優勢下，未來幾年營運有望續創新高。

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

