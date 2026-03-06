聽新聞
元太財報／2025年EPS 9.14元創歷史新高 擬配息5.9元、殖利率3.5%
電子紙大廠元太（8069）6日召開董事會並公布2025年財報，受惠彩色電子紙技術轉換需求強勁，帶動全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.58%，每股盈餘9.14元，獲利刷新歷史紀錄。董事會並決議每股擬配發5.9元現金股利，以6日收盤價165元計算，現金殖利率約3.57%。
元太2025年合併營收361.16億元，年增12.29%；受惠產品組合優化，全年毛利率提升至54.92%，較前一年度增加5.28個百分點；營業利益106.74億元，年增40.11%，展現強勁的本業獲利能力。
不過，元太去年第4季單季表現相對疲軟，單季歸屬母公司業主淨利11.18億元，季減73.5%，年減68.2%，單季每股盈餘0.97元。單季毛利率則下滑至48.33%，季減6.41個百分點，年減5.41個百分點。
元太董事會同步通過投資案，預計投入55.36億元新建觀音廠廠辦大樓，以因應未來電子紙市場的成長動能。此外，公司也公告處分亞電（4939）持股，一年內累積賣出7,500張，獲利約1.22億元，目前已全數出清。
法人分析，元太持續受惠北美零售商推動大規模電子貨架標籤（ESL）導入專案，隨著新竹H5寬幅產線量產，加上Amazon等大廠陸續推出彩色機種，彩色電子紙滲透率將持續提升。並看好元太在產能規模擴大與技術優勢下，未來幾年營運有望續創新高。
