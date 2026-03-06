聽新聞
鉅橡財報／2025年每股純益1.35元 擬配息1.1元配發率81％
鉅橡（8074）於今日公告2025全年營運成果暨董事會重大決議。2025全年合併營收為新台幣13.1億元、營業淨利1.2億元、歸屬於母公司稅後淨利1.1億元，年增率分別為4.4％、7.4％與14.8％，每股稅後盈餘（EPS）1.35元，營收獲利皆較2024年揚升。董事會通過114 ( 2025 ) 年度盈餘分配案，將配發現金股利1.1元，配發率81％。
鉅橡表示，2025年受惠AI伺服器與高速運算需求持續成長，帶動PCB高階材料出貨動能提升，推升整體營收規模，2025全年合併營收為新台幣13.1億元，年增4.4％。
鉅橡同步公告2月合併營收8,844萬元，雖然2月工作天數較去年同期減少，但單月營收仍維持穩定水準；累計前2月合併營收為2.16億元，年增率達14.8％。鉅橡指出，今年1月與2月客戶拉貨力度大致相當，相關訂單多屬剛性需求，帶動整體出貨維持穩定成長，隨著PCB產業逐步進入傳統旺季，預期後續營運表現可望進一步提升，出貨動能可望逐步增溫。
展望後市，AI應用與高速運算（HPC）需求快速擴張，台灣市場對ABF、BT等高階載板需求持續成長，加上AI大廠啟動新一波備貨潮，帶動客戶端拉貨力道增強，鉅橡預期今年整體營運可望維持成長態勢，惟原物料價格、國際油價波動及國際情勢變化等因素，仍可能對製造成本帶來影響，公司將持續優化產品組合與生產效率，並深化高階載板材料市場布局，以期推動營運穩健成長。
