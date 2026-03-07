快訊

元太2025年 EPS 9.14元 配息5.9元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

電子紙大廠元太（8069）昨（6）日公告2025年財報，去年全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.5%，每股純益9.14元，創下歷史新高。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利5.9元，以昨日收盤價165.0元計算，現金殖利率約3.57%。

元太去年全年營收361.16億元，年增12.2%；營業利益106.74億元，年增40.1%，本業獲利能力顯著提升。去年第4季營收70.16億元，季減32.6%，年減27.5%，歸屬母公司業主淨利11.18億元，季減73.5%，年減68.2%，每股純益0.97元。

針對未來布局，元太昨日董事會通過新建觀音廠廠辦大樓案，預計投資額達55.36億元，以因應營運擴張需求。為提高資金使用效益，元太公告處分亞電普通股，處分利益約1.22億元，目前已全數出清持股。

閎康2025年 EPS 6.1元

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（6）日公告2025年財報，2025年營收55.45億元，年增8.5%，稅後淨利約4.07億元，年減40.8%，每股純益（EPS）6.1元，為近六年來低點，主要受上半年拖累。去年第4季營收為14.72億元，創單季歷史新高並優於預期，AI ASIC與先進製程相關專案進入密集驗證期，帶動材料分析（MA）與可靠度驗證（RA）委外需求同步升溫。

中美晶2025年 EPS 6.71元 新盛力3.13元

太陽能廠中美晶（5483）昨（6）日董事會通過2025年財報與股利分派案，全年合併營收781.7億元，年減1.8%，每股純益6.71元，決議2025年下半年每股配發2.5元現金股利，加計上半年資本公積配發的每股1元，全年合計配息3.5元。

大田5.63元 派息4.3元

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（6）日公布去年財報，全年稅後純益為4.72億元，與前年持平，每股純益5.63元。董事會擬配發4.3元現金股利，配息率76.3 %，若以收盤價70.3元估算，現金殖利率6.12%。

軒郁財報／去年賺近一個股本 董事會決議去年下半年擬發放5.8元股利

軒郁（6703）6日召開董事會並公布2025年度財務報告。2025年全年合併營收32.86億元，年減8.3%；稅後淨利3.24億元，年增7.9%，每股稅後純益（EPS）9.9元，逼近一個股本。

晶呈科技財報／2025年全年稅後純益1,868萬元 EPS 0.39元

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）6日公布2025年年度財報，稅後純益1,868萬元，年減約85.7%，每股純益（EPS）0.39元。董事會並通過股利發放，擬配發每股現金股利0.85元（含盈餘0.22元、資本公積0.63元）。另配發股票股利0.15元。

