元太2025年 EPS 9.14元 配息5.9元

電子紙大廠元太（8069）昨（6）日公告2025年財報，去年全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.5%，每股純益9.14元，創下歷史新高。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利5.9元，以昨日收盤價165.0元計算，現金殖利率約3.57%。

元太去年全年營收361.16億元，年增12.2%；營業利益106.74億元，年增40.1%，本業獲利能力顯著提升。去年第4季營收70.16億元，季減32.6%，年減27.5%，歸屬母公司業主淨利11.18億元，季減73.5%，年減68.2%，每股純益0.97元。

針對未來布局，元太昨日董事會通過新建觀音廠廠辦大樓案，預計投資額達55.36億元，以因應營運擴張需求。為提高資金使用效益，元太公告處分亞電普通股，處分利益約1.22億元，目前已全數出清持股。