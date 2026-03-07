中美晶2025年 EPS 6.71元 新盛力3.13元

太陽能廠中美晶（5483）昨（6）日董事會通過2025年財報與股利分派案，全年合併營收781.7億元，年減1.8%，每股純益6.71元，決議2025年下半年每股配發2.5元現金股利，加計上半年資本公積配發的每股1元，全年合計配息3.5元。

集團營收結構中，半導體仍是最主要支柱，環球晶持續扮演營收與獲利主力，綠能服務與關聯企業為新動能。

中美晶本業表現，2025年合併營收781.7億元，營業淨利107.9億元，稅後淨利92.8億元，歸屬母公司稅後純益41.2億元，每股純益6.71元。中美晶持續強化再生能源布局，提供太陽能模組客製化解決方案外，透過綠電銷售、儲能與節能整合服務，擴大在企業淨零轉型市場的角色。

環球晶2025年合併營收606億元，年減3.2%，營業淨利86.4億元，稅後淨利73.1億元，每股純益15.29元，仍是中美晶集團最核心的獲利來源。環球晶持續站穩半導體材料供應鏈關鍵位置，隨AI、高效能運算與先進製程需求升溫，為中長期支撐集團成長的重要引擎。

至於其他事業與ESG布局，台特化受惠高純度特氣需求與併購效益，2025年營收19.9億元、年增127.8%；朋程全年營收81.1億元、宏捷科全年營收41.2億元，展現各自領域的成長韌性。

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠新盛力（4931）昨（6）日公布2025年財報，受惠AI伺服器BBU業務持續成長，稅後純益2.04億元，年增26.7%，創上櫃以來歷史新高，每股純益為3.13元。

董事會決議擬配發現金股利2.5元，以昨日股價132元計算，現金殖利率約為1.89%，將提報5月27日股東會通過。

新盛力2025年營收24.51億元，年增22.5%；毛利率21.81%，年增1.51個百分點；營益率10.14%，年增2.45個百分點。