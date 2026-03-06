群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

群聯執行長潘健成表示，過去幾年公司持續加大研發投資，積極布局多元應用市場，涵蓋企業級儲存、資料中心、車用電子、工業應用以及AI相關解決方案，隨著AI產業及應用快速崛起，群聯長期累積的技術與產品布局逐步開花結果，使公司得以在AI儲存需求爆發的產業趨勢中，掌握關鍵商機並擴大市場影響力。

綜觀來看，群聯去年第4季合併毛利率41.7%，季增9.3個百分點，年增10.9個百分點，單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元；2025年全年度毛利率34.2%，較前一年度增加1.8個百分點，淨利為87.41億元，年成長9.9%，每股純益41.98元。

另外，群聯同步公告今年2月份營收為121.98億元，月成長17%，年增170%，其中，2月份PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長達29%；累計前2月營收226.5億元，年增180%，雙雙刷新歷史同期新高。

群聯董事會通過去年下半年盈餘分派案，預計每股擬配發17元，配發率52%，全年配發率約莫55%-56%。潘健成坦言，配發率五成主要是因為公司需要大量現金以持有庫存，進一步滿足客戶強勁的需求。