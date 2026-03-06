快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯創辦人暨執行長潘健成。聯合報系資料照片 李孟珊
群聯創辦人暨執行長潘健成。聯合報系資料照片 李孟珊

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

群聯執行長潘健成表示，過去幾年公司持續加大研發投資，積極布局多元應用市場，涵蓋企業級儲存、資料中心、車用電子、工業應用以及AI相關解決方案，隨著AI產業及應用快速崛起，群聯長期累積的技術與產品布局逐步開花結果，使公司得以在AI儲存需求爆發的產業趨勢中，掌握關鍵商機並擴大市場影響力。

綜觀來看，群聯去年第4季合併毛利率41.7%，季增9.3個百分點，年增10.9個百分點，單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元；2025年全年度毛利率34.2%，較前一年度增加1.8個百分點，淨利為87.41億元，年成長9.9%，每股純益41.98元。

另外，群聯同步公告今年2月份營收為121.98億元，月成長17%，年增170%，其中，2月份PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長達29%；累計前2月營收226.5億元，年增180%，雙雙刷新歷史同期新高。

群聯董事會通過去年下半年盈餘分派案，預計每股擬配發17元，配發率52%，全年配發率約莫55%-56%。潘健成坦言，配發率五成主要是因為公司需要大量現金以持有庫存，進一步滿足客戶強勁的需求。

控制晶片 潘健成 車用電子

延伸閱讀

群聯去年Q4 EPS 21.74元創單季新高 全年賺逾四個股本

世芯財報／去年獲利56億元、EPS 69.18元 第4季毛利率衝逾四成

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

相關新聞

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。