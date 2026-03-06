北基財報／2025年EPS 0.35元 配息0.3元、配息率達85.7％

北基（8927）6日公布2025年全年合併營收達107.22億元，年減14.5％，稅後淨利為1.52億元，每股稅後盈餘(EPS)達0.35元。今日董事會決議，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，2025年擬配發每股0.3元現金股利，其中盈餘配息0.1元及資本公積配息0.2元，配息率達85.71％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

北基2025年旗下各業務營收結構，油品、土地建設及綠色能源三大事業營收比重分別為72.19％、16.35％、10.11％，相較2024年的57.07％、33.22％、7.2％，除土地建設事業雖受2024年大型建案認列使得基期較高，但在2025年「水星光」及「艾美城品」等建案陸續認列下仍維持穩健貢獻。

其次，核心油品事業方面，隨著全台加油站據點穩步擴張至83站，帶動發油量穩定增加，以及增進旗下各加油站據點洗車服務收入等，推升2025年油品事業營收刷新歷年新高記錄。

綠能事業則由子公司三地能源持續深化太陽能光電、儲能、EV充電及綠電銷售等多元布局，積極因應台灣近期在政府推動太陽光電設置政策、AI算力帶動相關儲能技術進步等能源轉型需求，為集團穩健拓展營運版圖，以布局集團中長期成長動能。

針對近期國際能源市場波動，受美伊衝突升溫與中東地緣政治緊張影響，市場對能源供給穩定性疑慮升高，帶動國際原油價格呈現走揚趨勢。北基表示，集團長期深耕台灣油品市場，透過遍布全台的加油站通路據點與穩定供應體系，具備良好的油品庫存管理能力與成本控管優勢，在油價波動環境下仍維持穩定營運節奏，且台灣油品市場採浮動油價機制，終端售價參考國際油價變動適度調整，使油品銷售能貼近市場行情，在需求穩定的情況下，有助於帶動油品事業營收動能。

展望2026年第1季，北基持審慎樂觀看法。北基秉持深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源」等業務多角化佈局，除隨著油品事業規模成長，奠定集團中長期營運良好基石，再加上，「艾美誠品」預售屋有望集中於第1季完成交屋入帳，增添集團營運表現。

另一方面，北基將持續強化集團資源整合與營運效率管理，進一步提升整體獲利品質與資金運用彈性，同時，在全球能源轉型趨勢帶動下，集團亦將同步推動油品與綠色能源事業發展，逐步擴大能源事業版圖，為整體營運成長增添長期動能。