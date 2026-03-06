快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北基財報／2025年EPS 0.35元 配息0.3元、配息率達85.7％

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

北基（8927）6日公布2025年全年合併營收達107.22億元，年減14.5％，稅後淨利為1.52億元，每股稅後盈餘(EPS)達0.35元。今日董事會決議，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，2025年擬配發每股0.3元現金股利，其中盈餘配息0.1元及資本公積配息0.2元，配息率達85.71％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

北基2025年旗下各業務營收結構，油品、土地建設及綠色能源三大事業營收比重分別為72.19％、16.35％、10.11％，相較2024年的57.07％、33.22％、7.2％，除土地建設事業雖受2024年大型建案認列使得基期較高，但在2025年「水星光」及「艾美城品」等建案陸續認列下仍維持穩健貢獻。

其次，核心油品事業方面，隨著全台加油站據點穩步擴張至83站，帶動發油量穩定增加，以及增進旗下各加油站據點洗車服務收入等，推升2025年油品事業營收刷新歷年新高記錄。

綠能事業則由子公司三地能源持續深化太陽能光電、儲能、EV充電及綠電銷售等多元布局，積極因應台灣近期在政府推動太陽光電設置政策、AI算力帶動相關儲能技術進步等能源轉型需求，為集團穩健拓展營運版圖，以布局集團中長期成長動能。

針對近期國際能源市場波動，受美伊衝突升溫與中東地緣政治緊張影響，市場對能源供給穩定性疑慮升高，帶動國際原油價格呈現走揚趨勢。北基表示，集團長期深耕台灣油品市場，透過遍布全台的加油站通路據點與穩定供應體系，具備良好的油品庫存管理能力與成本控管優勢，在油價波動環境下仍維持穩定營運節奏，且台灣油品市場採浮動油價機制，終端售價參考國際油價變動適度調整，使油品銷售能貼近市場行情，在需求穩定的情況下，有助於帶動油品事業營收動能。

展望2026年第1季，北基持審慎樂觀看法。北基秉持深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源」等業務多角化佈局，除隨著油品事業規模成長，奠定集團中長期營運良好基石，再加上，「艾美誠品」預售屋有望集中於第1季完成交屋入帳，增添集團營運表現。

另一方面，北基將持續強化集團資源整合與營運效率管理，進一步提升整體獲利品質與資金運用彈性，同時，在全球能源轉型趨勢帶動下，集團亦將同步推動油品與綠色能源事業發展，逐步擴大能源事業版圖，為整體營運成長增添長期動能。

現金股利

延伸閱讀

緯軟財報／去年 EPS 達8.45元 創歷史次高

沛波2025年擬配息1.17元 股息殖利率近6%

中美晶2025年擬配息3.5元 綠色能源子公司等續旺

上洋財報／2025年EPS 9.77元 擬配發6.5元現金股利、殖利率達4.9%

相關新聞

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。