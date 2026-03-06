緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟2025年營運持續成長，全年合併營收達116億元，近五年營收年複合成長率達18%。受惠於客戶結構優化與營運效率提升，全年營業利益為7.08億元，稅後淨利6.18億元，獲利增幅優於營收增長。營益率與淨利率雙雙回升，分別為6.1%及5.3%；每股盈餘（EPS）8.45元，創歷史次高表現。

緯軟表示，營收成長的核心驅動力來自互聯網客戶，除深化既有大型客戶合作外，更憑藉優異的交付能力成功拓展新客戶，帶動新一波的成長。此外，製造業客戶亦繳出雙位數成長佳績，主要歸功於近年深耕半導體產業的成果顯現。

緯軟近年積極調整業務結構，加速布局遊戲及半導體等領域，同時透過強化成本控管與提升管理效率，推動整體獲利能力優化。面對全球市場波動，公司經營策略逐步由「規模成長」邁向「價值成長」。

展望2026年，緯軟將持續以互聯網作為主要成長引擎，並結合遊戲與半導體等高成長產業機會，打造多元且穩定的營收結構；同時，透過全球化人才布局與跨國交付能力的提升，提升高附加價值服務占比，確保長期穩健的獲利動能。

緯軟同步公告2026年2月自結營收，單月合併營收為10.5億元，受二月工作天數較少影響，月減8%、年增20%；累計前兩月合併營收為21.9億元，年增27%，營運動能維持穩健增長。