緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
緯軟董事長蕭清志。緯軟／提供
緯軟董事長蕭清志。緯軟／提供

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟2025年營運持續成長，全年合併營收達116億元，近五年營收年複合成長率達18%。受惠於客戶結構優化與營運效率提升，全年營業利益為7.08億元，稅後淨利6.18億元，獲利增幅優於營收增長。營益率與淨利率雙雙回升，分別為6.1%及5.3%；每股盈餘（EPS）8.45元，創歷史次高表現。

緯軟表示，營收成長的核心驅動力來自互聯網客戶，除深化既有大型客戶合作外，更憑藉優異的交付能力成功拓展新客戶，帶動新一波的成長。此外，製造業客戶亦繳出雙位數成長佳績，主要歸功於近年深耕半導體產業的成果顯現。

緯軟近年積極調整業務結構，加速布局遊戲及半導體等領域，同時透過強化成本控管與提升管理效率，推動整體獲利能力優化。面對全球市場波動，公司經營策略逐步由「規模成長」邁向「價值成長」。

展望2026年，緯軟將持續以互聯網作為主要成長引擎，並結合遊戲與半導體等高成長產業機會，打造多元且穩定的營收結構；同時，透過全球化人才布局與跨國交付能力的提升，提升高附加價值服務占比，確保長期穩健的獲利動能。

緯軟同步公告2026年2月自結營收，單月合併營收為10.5億元，受二月工作天數較少影響，月減8%、年增20%；累計前兩月合併營收為21.9億元，年增27%，營運動能維持穩健增長。

相關新聞

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

