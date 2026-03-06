快訊

沛波2025年擬配息1.17元 股息殖利率近6%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）6日召開董事會，通過2025年度財務報告書及盈餘分配案，沛波2025年全年合併營收突破76.78億元，較2024年減少17.56%，全年稅後淨利 1.52 億元，年減 33.96%，每股稅後盈餘（EPS）1.53 元。

沛波表示，受鋼品買賣交易量減少影響，2025年合併營收較2024年減少17.56%；惟鋼筋加工業務持續成長，對業績帶來一定程度的支撐。在營收結構調整及成本控管效益發揮，本業獲利表現相對穩定，營業毛利及營業利益降幅均低於營收減幅，顯示核心營運仍具一定韌性。

業外方面，因去年同期投資部位認列較高評價利益，基期相對偏高，2025年評價利益減少，影響整體獲利表現。

董事會決議每股配發現金股利 1.17 元，延續連續 8 年穩定配息策略。以目前股價估算，股息殖利率近 6%，並計畫發放股東會紀念品，以感謝股東長期支持。

總經理黃霈櫻表示，沛波將持續聚焦鋼筋加工及配送核心業務，並透過接單結構調整與成本控管，因應市場波動，維持營運穩健。公司將持續關注市場需求及原物料價格變化，靈活調整產能配置，以穩定獲利並保障股東權益。

營收 現金股利

相關新聞

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

