沛波2025年擬配息1.17元 股息殖利率近6%

台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）6日召開董事會，通過2025年度財務報告書及盈餘分配案，沛波2025年全年合併營收突破76.78億元，較2024年減少17.56%，全年稅後淨利 1.52 億元，年減 33.96%，每股稅後盈餘（EPS）1.53 元。

沛波表示，受鋼品買賣交易量減少影響，2025年合併營收較2024年減少17.56%；惟鋼筋加工業務持續成長，對業績帶來一定程度的支撐。在營收結構調整及成本控管效益發揮，本業獲利表現相對穩定，營業毛利及營業利益降幅均低於營收減幅，顯示核心營運仍具一定韌性。

業外方面，因去年同期投資部位認列較高評價利益，基期相對偏高，2025年評價利益減少，影響整體獲利表現。

董事會決議每股配發現金股利 1.17 元，延續連續 8 年穩定配息策略。以目前股價估算，股息殖利率近 6%，並計畫發放股東會紀念品，以感謝股東長期支持。

總經理黃霈櫻表示，沛波將持續聚焦鋼筋加工及配送核心業務，並透過接單結構調整與成本控管，因應市場波動，維持營運穩健。公司將持續關注市場需求及原物料價格變化，靈活調整產能配置，以穩定獲利並保障股東權益。