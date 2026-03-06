中美晶去年營收近782億元擬配息3.5元 環球晶穩居集團獲利主力

太陽能廠中美晶（5483）6日召開董事會，通過2025年財報與股利分派案，全年合併營收781.7億元，年減1.89%，每股純益6.71元，董事會並決議2025年下半年每股配發2.5元現金股利，若加計上半年資本公積配發的每股1元，全年合計配息3.5元。從集團結構來看，半導體仍是最主要支柱，其中環球晶（6488）持續扮演營收與獲利主力，綠能服務與關聯企業則成為集團後續成長的重要補充動能。

就中美晶本業表現來看，2025年合併營收781.7億元，營業毛利195.7億元，毛利率25%；營業淨利107.9億元，營益率13.8%；稅後淨利92.8億元，歸屬母公司稅後純益41.2億元，每股純益6.71元。股利政策方面，中美晶此次董事會通過下半年每股配發2.5元現金股利，配發總額16億元，除息基準日訂於7月29日、發放日為8月21日；若加計上半年每股1元現金股利，全年將發出22.4億元現金股利。中美晶也持續強化再生能源布局，除提供太陽能模組客製化解決方案外，也透過綠電銷售、儲能與節能整合服務，擴大在企業淨零轉型市場的角色。

環球晶方面，2025年合併營收606億元，年減3.2%，營業毛利146.2億元，毛利率24.1%；營業淨利86.4億元，營益率14.3%；稅後淨利73.1億元，每股純益15.29元，仍是中美晶集團最核心的獲利來源。以集團整體布局來看，環球晶憑藉全球產能配置與產品組合優勢，持續站穩半導體材料供應鏈關鍵位置，隨AI、高效能運算與先進製程需求升溫，也被視為中長期支撐集團成長的重要引擎。

至於其他事業與ESG布局，中美晶此次也點出多家關聯企業表現不俗，包括台特化受惠高純度特氣需求與併購效益，2025年營收衝上19.9億元、年增127.87%；朋程（8255）全年營收81.1億元、宏捷科（8086）全年營收41.2億元，皆展現各自領域的成長韌性。綠能與永續面上，集團看好全球再生能源裝置持續擴張，加上企業減碳、RE100與綠電需求升溫，旗下續升綠能、售電與節能服務平台也正逐步放大效益。整體來看，中美晶現階段已不再只是單一矽晶圓或太陽能材料廠，而是同時串聯半導體、車用電子與再生能源的跨國集團，後續成長動能仍以環球晶與綠能服務最受市場關注。