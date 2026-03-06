快訊

中美晶去年營收近782億元擬配息3.5元 環球晶穩居集團獲利主力

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

太陽能廠中美晶（5483）6日召開董事會，通過2025年財報與股利分派案，全年合併營收781.7億元，年減1.89%，每股純益6.71元，董事會並決議2025年下半年每股配發2.5元現金股利，若加計上半年資本公積配發的每股1元，全年合計配息3.5元。從集團結構來看，半導體仍是最主要支柱，其中環球晶（6488）持續扮演營收與獲利主力，綠能服務與關聯企業則成為集團後續成長的重要補充動能。

就中美晶本業表現來看，2025年合併營收781.7億元，營業毛利195.7億元，毛利率25%；營業淨利107.9億元，營益率13.8%；稅後淨利92.8億元，歸屬母公司稅後純益41.2億元，每股純益6.71元。股利政策方面，中美晶此次董事會通過下半年每股配發2.5元現金股利，配發總額16億元，除息基準日訂於7月29日、發放日為8月21日；若加計上半年每股1元現金股利，全年將發出22.4億元現金股利。中美晶也持續強化再生能源布局，除提供太陽能模組客製化解決方案外，也透過綠電銷售、儲能與節能整合服務，擴大在企業淨零轉型市場的角色。

環球晶方面，2025年合併營收606億元，年減3.2%，營業毛利146.2億元，毛利率24.1%；營業淨利86.4億元，營益率14.3%；稅後淨利73.1億元，每股純益15.29元，仍是中美晶集團最核心的獲利來源。以集團整體布局來看，環球晶憑藉全球產能配置與產品組合優勢，持續站穩半導體材料供應鏈關鍵位置，隨AI、高效能運算與先進製程需求升溫，也被視為中長期支撐集團成長的重要引擎。

至於其他事業與ESG布局，中美晶此次也點出多家關聯企業表現不俗，包括台特化受惠高純度特氣需求與併購效益，2025年營收衝上19.9億元、年增127.87%；朋程（8255）全年營收81.1億元、宏捷科（8086）全年營收41.2億元，皆展現各自領域的成長韌性。綠能與永續面上，集團看好全球再生能源裝置持續擴張，加上企業減碳、RE100與綠電需求升溫，旗下續升綠能、售電與節能服務平台也正逐步放大效益。整體來看，中美晶現階段已不再只是單一矽晶圓或太陽能材料廠，而是同時串聯半導體、車用電子與再生能源的跨國集團，後續成長動能仍以環球晶與綠能服務最受市場關注。

群聯財報／2025全年賺87億元 EPS 41.98元

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日公布2025年第4季營運成果，在AI應用帶動資料儲存需求持續攀升下，推升單季淨利來到46.29億元，較前季增加107.9%，較去年同期增加93.6%，每股純益賺逾兩個股本至21.74元，創下公司成立以來單季歷史新高。全年度淨利為87.41億元，較前一年度增加9.9%，每股純益41.98元。

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

緯軟（4953）董事會6日通過2025年度財務報告及盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元，以2025年每股盈餘（EPS）8.45元計算，配發率約59%。董事會並決議將於5月27日召開2026年度股東常會。

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

