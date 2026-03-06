聽新聞
0:00 / 0:00
緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高
緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。
緯軟指出，本次庫藏股買回股份目的為轉讓股份予員工。買回股份總金額上限為28.89億元，預定買回之期間為3月9日至5月8日，預定買回數量為2千張。
緯軟本次庫藏股買回區間價格為80至160元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%；緯軟將於5月27日舉行股東會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。