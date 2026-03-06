快訊

緯軟啟動庫藏股 擬發放現金股利5元、創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

緯軟（4953）6日宣布啟動庫藏股，將於下周一（9日）開始實施，預定買回數量為2千張，本次庫藏股買回區間價格為80至160元。此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%。

緯軟指出，本次庫藏股買回股份目的為轉讓股份予員工。買回股份總金額上限為28.89億元，預定買回之期間為3月9日至5月8日，預定買回數量為2千張。

緯軟本次庫藏股買回區間價格為80至160元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

此外，緯軟董事會決議擬發放現金股利5元，為歷史新高紀錄，以6日收盤價112.5元計算，現金殖利率約為4.44%；緯軟將於5月27日舉行股東會。

