中美晶2025年擬配息3.5元 綠色能源子公司等續旺

中美晶（5483）6日召開董事會，會中通過2025年財報，合併營收781.7億元，年減1.89 %；營業毛利 195.7億元，營業毛利率25%；營業淨利 107.9億元，營業淨利率13.8%；稅後淨利92.8億元，稅後淨利率11.9%；歸屬於母公司的稅後淨利為41.2億元，歸屬於母公司的稅後淨利率為5.3%；稅後每股盈餘為6.71元。半導體子公司環球晶圓合併營收為606億元，年減3.2%；營業毛利為146.2億元，營業毛利率24.1%，營業淨利為86.4億元，營業淨利率14.3%，稅後淨利73.1億元，稅後淨利率12.1%；稅後每股盈餘為15.29元。

中美矽晶今日董事會亦通過2025年下半年的現金股利發放案。2025年下半年度擬配發每股2.5元現金股利，配發總金額為16億元，除息基準日為7月29日，股利發放日為8月21日。若計入上半年由資本公積配發每股1元、總金額6.4億元的現金股利，全年共將發出每股3.5元、總金額22.4億元的現金股利。中美矽晶股東常會擬訂於5月26日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

SAS 關聯企業於 2025 年營運表現亮眼，多家公司營收創下歷史新高，展現其於材料、零組件及關鍵應用領域的成長動能與競爭優勢，並有效掌握產業升級帶來的發展契機。台特化（4772）受惠先進製程量產帶動高純度特用氣體需求，並透過併入新世代半導體零件洗淨服務公司弘潔科技，打造「材料＋服務」的一站式布局，2025年全年合併營收19.9億元，年增127.87%，創歷史新高；EPS 4.2元。朋程（8255）除深耕既有車用市場外，亦積極拓展至電源供應器（PSU, Power Supply Unit）、AI 機櫃等高成長應用，2025年營收達81.1億元，年增6.91%，創歷史新高；EPS 6.32元。宏捷科（8086）在手機 PA 業務穩定支撐下，同步拓展非 PA 產品至 AI、無人機及低軌衛星等多元應用，2025年營收41.2億元；EPS 3.36元。

根據國際能源署(IEA)發布的《2025年再生能源》（Renewables 2025）報告，全球再生能源裝置容量在 2025 至 2030 年間預計將大幅增加 4,605GW，是 2019 至 2024 年新增規模的兩倍，其中太陽能占比高達約八成，成為推動能源轉型的核心動能。在全球能源轉型與太陽能裝置快速擴張的背景下，台灣亦推行法規、加速屋頂型太陽光電之設置。依內政部公告之「建築物設置太陽光電發電設備標準」，針對新建或增建建築面積達1,000平方公尺以上，或改建屋頂面積達1,000平方公尺以上之私有建築，皆須設置太陽光電發電設備。此項政策預估每年可新增約 660MW 裝置容量，約當 20 萬戶家庭年用電需求。

在此趨勢下，中美矽晶為台灣模組製造廠提供客製化太陽能解決方案，在核心技術方面，中美矽晶電池晶片轉換效率已達 26.0%，並通過VPC驗證。公司亦多次榮獲台灣太陽能晶片「金能獎」肯定，產品品質與技術實力獲得市場正面評價。面對全球能源轉型與科技應用升級的長期趨勢，本公司持續優化產品與市場布局，積極聚焦高技術門檻的利基市場，在太空科技與國際太陽能市場，已逐步展現成長動能。在太空科技領域，相關應用對材料可靠度、耐久性與效能穩定性具備極高要求，市場進入門檻高、客戶驗證周期長，具備明顯的技術差異化優勢。中美矽晶憑藉製程技術與品質穩定度之優勢，已通過低軌衛星應用所需的嚴苛信賴性測試，相關產品也正配合客戶進行終端應用驗證，逐步推進實際導入，成功切入海外市場。

在再生能源服務領域，隨著全球供應鏈減碳要求升溫、國際碳關稅機制（如CBAM）上路，以及 RE100 承諾與台灣「用電大戶條款」推動，企業用電結構正面臨加速轉型壓力，能源轉型已成為決定企業ESG績效、綠色供應鏈資格及長期競爭力的關鍵。中美矽晶旗下全方位再生能源服務平台「續升綠能」，已建立涵蓋創能、售能、儲能與節能的整合型服務架構，提供企業以一站式解決方案規劃淨零轉型路徑，並陸續與多家企業簽署長期綠電供應合約。根據售電同業公開之簡明月報統計資料，續升綠能旗下售電公司續興與艾涅爾在 2025 年綠電銷售量合計位居市場前段班，顯示再生能源服務布局已進入成長加速階段，並在企業能源轉型趨勢下持續擴大市場影響力。中美矽晶子公司續升綠能同時布局深度節能(ESCO)產業，強化集團在能源管理與效率提升面的服務能力，旗下續翔子公司近日傳出佳績，已協助客戶申請能源署獎勵金專案，所推動之節能專案預計可協助客戶每年節省近1,373萬元的能源成本，透過系統性節能改善以及耗能設備的汰舊換新，加速客戶邁向淨零轉型的實際進程，並協助相應節能補助申請，降低更換設備支出且縮短回收攤提時間。

中美矽晶持續推動資源整合發揮集團綜效，透過策略投資與事業布局，擴大半導體、車用電子元件及再生能源三大產業生態系。在半導體領域，旗下環球晶圓憑藉先進製程產能布局與產品組合優勢，受惠 AI 應用需求升溫，為中長期營運動能提供支撐。集團關聯企業台特化、宏捷科與朋程亦在各自領域展現成長動能與技術優勢，為集團整體發展增添長期動力。透過上下游資源串聯與全球布局，中美矽晶已轉型為跨國綜合集團，在全球供應鏈重組與能源轉型浪潮下，展現穩健的成長動能與產業競爭優勢。