宏碁遊戲辦理上市前競價拍賣 預計3月25日掛牌

宏碁遊戲（6908）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,488張，競拍底價33.33元，最高投標張數192張，暫定每股承銷價38.66元。競拍時間為3月10日至12日，3月16日開標；3月13日至17日辦理公開申購，3月19日抽籤，預計3月25日掛牌。

宏碁遊戲近年營收與獲利結構穩健成長，財務表現穩健向上。營收自2024年的43.03億元成長至2025年的55.23億元，年增28.36%，前三季稅後淨利已達5,487萬元，展現營運效率與成長動能。公司持續優化產品組合與營運效率，以「通路代理」與「美術代工」雙引擎策略，強化市場競爭力，且其高附加價值業務占比逐步提升，帶動整體毛利率與獲利品質穩定成長，展現長期經營成果。

宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，宏碁遊戲不僅在通路端擁有強大的覆蓋率，更關鍵的是獨特的垂直整合策略。透過轉投資布局上游的遊戲代工與開發領域，宏碁遊戲成功掌握產業鏈中高毛利的關鍵環節。從下游通路銷售向上延伸至「上游內容產製」的完整布局，讓宏碁遊戲能提供國際大廠一站式的服務，為公司在硬體銷售之外，開拓出第二條高成長曲線，展現出全方位遊戲生態圈平台商的價值。

隨著全球數位娛樂市場穩定成長，宏碁遊戲持續展現強大的全球代理與品牌營運能力，深耕遊戲主機、遊戲內容與周邊商品代理與行銷，取得包含PlayStation、Logitech方向盤、SteelSeries賽睿、Razer 控制器等遊戲硬體代理權。憑藉累積完整通路與品牌經營經驗，持續擴展亞洲市場布局，提升市場滲透率與營運規模。

宏碁遊戲亦透過高附加價值內容服務，積極發展遊戲美術與內容製作服務，提供全球遊戲開發商專業支援，旗下子公司唯晶科技營收占比更已達27%。唯晶科技長期服務全球前知名遊戲公司，包括Sony、EA、Ubisoft等，展現於B2B遊戲美術代工市場的技術領導地位。隨著導入AI技術工具，提升效率與品質，有望為整體營運帶來更高毛利與價值創造能力。

宏碁遊戲從遊戲主機與內容代理出發，逐步建立涵蓋內容製作、品牌營運與通路整合的完整能力。透過內容製作與通路營運的整合，宏碁遊戲建立完整產業鏈布局，提升客戶服務深度與營運綜效，形成長期競爭優勢。隨著業務版圖擴大與高附加價值服務持續成長，宏碁遊戲在全球遊戲產業中的影響力與競爭優勢將進一步提升。