大田財報／去年EPS 5.63元 擬配發現金4.3元、殖利率6.12%
大田（8924）6日召開董事會，會中通過去年度財報及決議盈餘分派案，每股稅後純益為5.63元，分派現金股利每股無償配發4.3元，配息率76.3%；按收盤價70.3元計算，現金殖利率6.12%，繳出亮麗的獲利成績！
大田去年度財務報表業經會計師查核完竣，全年合併營收淨額為46.32億元，合併毛利率為19%，純益率10.2%，稅後純益4.72億元、EPS 5.63元。
大田並指出，2025年因應中美關稅變化與主要客戶需求與期待，積極推動越南建廠，形成江西與越南雙基地布局，提升產能調度彈性與供應穩定度，有效分散交期與營運風險。
目前總經理率業務團隊持續深化客戶關係並拓展新客源，經營成果穩健推進，與主要客戶之合作開發案皆如期進行。未來將持續深耕設計製造服務，以客戶需求為核心，提供協同設計、性能模擬與高附加價值客製化服務，結合全流程產製能力與自動化管理，強化雙基地優勢與創新研發動能，穩健拓展多元市場。隨高爾夫活動熱絡，產業前景審慎樂觀。
