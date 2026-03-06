大田財報／去年EPS 5.63元 擬配發現金4.3元、殖利率6.12%

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

2026-03-06 01:19