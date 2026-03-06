上洋財報／2025年 EPS 9.77元 擬配發6.5元現金股利、殖利率達4.9%

台灣空調及商用洗衣代理商上洋產業（6728）6日公告2025年財報，全年合併營收47億元，較前一年大幅增長35%，創下歷史新高。儘管營收規模顯著擴張，但受到新事業布局的前期投入影響，稅後淨利為2.94億元，年減3.2%，每股盈餘9.77元。

上洋董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利6.5元，配發率約66%。若以6日收盤價133元計算，現金殖利率約為4.9%。

回顧2025年表現，上洋表示，營收成長動能主要來自空調家電與商用洗衣兩大核心事業。然而，為了長期永續經營，公司去年積極啟動多項策略性投資，包括成立B2B洗滌子公司「東洋」、取得日本三菱燃氣發電機代理權切入能源市場，以及引進法國Duralex玻璃餐具品牌。

此外，由於相關新事業的廠房建置、專業人才招募及後勤物流體系建構費用較高，短期內對獲利造成壓力，致使合併營業淨利3.9億元，較去年同期微減1.3%。

在個別事業體方面，空調業務面對房市趨於保守與消費信心波動，上洋表示，憑藉自建售後服務體系與專業規劃能力，維持市占穩定。公司去年特別強化商用專案整合，帶動中大型企業客戶占比提升，雖然商用產品毛利略低於家用，但有助於平滑季節性波動並增加長期維保收入。

商用洗衣部分，上洋指出，持續擴展海外組織，瞄準東南亞及美澳市場。國內品牌《SeSA自助洗衣吧》至2025年總店數已達250間，鎖定高端客群的《RIV精緻洗衣》收件量亦持續成長，鞏固品牌地位。

展望2026年，上洋強調，將以「集團化升級」為核心，透過品牌與通路整合發揮乘數效應。公司計畫利用既有的B2B與B2C通路及維修網絡，建構「單一窗口、多元解決方案」的服務平台，預期隨著新事業邁入放量期與規模經濟形成，營運結構將進一步優化。