快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

上洋財報／2025年 EPS 9.77元 擬配發6.5元現金股利、殖利率達4.9%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
上洋公司。記者籃珮禎／攝影
上洋公司。記者籃珮禎／攝影

台灣空調及商用洗衣代理商上洋產業（6728）6日公告2025年財報，全年合併營收47億元，較前一年大幅增長35%，創下歷史新高。儘管營收規模顯著擴張，但受到新事業布局的前期投入影響，稅後淨利為2.94億元，年減3.2%，每股盈餘9.77元。

上洋董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利6.5元，配發率約66%。若以6日收盤價133元計算，現金殖利率約為4.9%。

回顧2025年表現，上洋表示，營收成長動能主要來自空調家電與商用洗衣兩大核心事業。然而，為了長期永續經營，公司去年積極啟動多項策略性投資，包括成立B2B洗滌子公司「東洋」、取得日本三菱燃氣發電機代理權切入能源市場，以及引進法國Duralex玻璃餐具品牌。

此外，由於相關新事業的廠房建置、專業人才招募及後勤物流體系建構費用較高，短期內對獲利造成壓力，致使合併營業淨利3.9億元，較去年同期微減1.3%。

在個別事業體方面，空調業務面對房市趨於保守與消費信心波動，上洋表示，憑藉自建售後服務體系與專業規劃能力，維持市占穩定。公司去年特別強化商用專案整合，帶動中大型企業客戶占比提升，雖然商用產品毛利略低於家用，但有助於平滑季節性波動並增加長期維保收入。

商用洗衣部分，上洋指出，持續擴展海外組織，瞄準東南亞及美澳市場。國內品牌《SeSA自助洗衣吧》至2025年總店數已達250間，鎖定高端客群的《RIV精緻洗衣》收件量亦持續成長，鞏固品牌地位。

展望2026年，上洋強調，將以「集團化升級」為核心，透過品牌與通路整合發揮乘數效應。公司計畫利用既有的B2B與B2C通路及維修網絡，建構「單一窗口、多元解決方案」的服務平台，預期隨著新事業邁入放量期與規模經濟形成，營運結構將進一步優化。

現金股利 消費信心

延伸閱讀

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

相關新聞

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

泰宗4月上市 暫定價格132元

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

民盛現增 承銷價95元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。