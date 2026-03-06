快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

大田財報／去年每股純益5.63元 擬配4.3元現金股利、配息率76.3%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大田（8924）6日召開董事會，通過114年度財報及決議盈餘分派案，去年每股純益5.63元，擬分派現金股利每股無償配發4.3元，配息率76.3 %，以收盤價70.3元計算，現金殖利率6.12%。

大田去年合併營收46.32億元，合併毛利率為19 %，純益率10.2 %，稅後純益4.72億元、稅後EPS 5.63元。

大田表示，2025年因應中美關稅變化與主要客戶需求與期待，積極推動越南建廠，形成江西與越南雙基地布局，提升產能調度彈性與供應穩定度，有效分散交期與營運風險。目前總經理率業務團隊持續深化客戶關係並拓展新客源，經營成果穩健推進，與主要客戶之合作開發案都如期進行。

大田強調，未來將持續深耕設計製造服務，以客戶需求為核心，提供協同設計、性能模擬與高附加價值客製化服務，結合全流程產製能力與自動化管理，強化雙基地優勢與創新研發動能，穩健拓展多元市場。隨著高爾夫活動熱絡，產業前景審慎樂觀。

客戶 越南 每股純益

延伸閱讀

東陽財報／2025年 EPS 6.43元 配發現金股利5元

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

相關新聞

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

泰宗4月上市 暫定價格132元

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

民盛現增 承銷價95元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。