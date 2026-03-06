快訊

先發電光重要里程碑 凱基證券輔導上市櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券與先發電光簽定股票上市櫃輔導合約，由凱基證券董事長許道義(左)與先發電光董事長陳憲煒代表簽約。凱基證券／提供
AI運算與高速通訊需求引爆全球科技變革，凱基證券看好「光」已成為解決傳統電子傳輸功耗與頻寬瓶頸的關鍵，3月5日宣布與先發電光簽署股票上市櫃（IPO）輔導契約，寫下其邁向資本市場的重要里程碑。透過這次合作，先發電光將整合資本市場資源，加速其核心「光技術」在次世代半導體領域的戰略布局。

先發電光成立於2017年，為光通訊解決方案領導廠商，董事長陳憲煒表示，未來所有高階科技應用都將構築於先進的光電整合技術之上。公司憑藉深厚的研發底蘊，成功以Micro LED技術跨域導入矽光子（Silicon Photonics） 與CPO（共封裝光學）領域，取得突破性發展。相較於傳統方案，先發電光利用Micro LED的微型化與高效率特性，顯著提升光引擎的整合度與傳輸效能，為AI資料中心與高效能運算（HPC）提供更具優勢的光速傳輸解決方案。

此外，先發電光同步布局化合物半導體InP（磷化銦）技術，藉由InP作為關鍵光源的優勢，與Micro LED技術相輔相成，全面強化公司在矽光子產業鏈中的核心地位，這種以「光」為核心的技術融合，讓先發電光在次世代科技浪潮中，占據不可或缺的戰略高度，因為未來的每一項尖端應用，都需要先發電光的光技術支持。

藉由與凱基證券簽署輔導契約，先發電光將在專業機構協助下，進一步優化公司治理、強化財務結構，並持續擴大研發能量與生產規模，此次IPO輔導計畫的啟動，象徵先發電光將以更透明、穩健的姿態，深化與全球科技巨頭的供應鏈合作。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，促進投資人了解及認同發行公司的基本面及未來發展方向，先發電光亦將持續發揮在Micro LED跨域應用、矽光子及CPO等領先技術的優勢，成為推動未來科技演進的關鍵光引擎，為股東及全球產業創造長遠且卓越的價值。

資本市場 IPO CPO

相關新聞

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

泰宗4月上市 暫定價格132元

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

民盛現增 承銷價95元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

