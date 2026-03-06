聽新聞
信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

股王信驊（5274）的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

在智慧AV（影音）解決方案方面，信驊於2018年推出的Cupola360全景影像處理晶片，現在正是信驊全力推動的「第二隻腳」，信驊旗下酷博樂（Cupola360），由英特爾前大將謝承儒領軍，擔任總經理

為了加速推廣此技術，信驊於2025年將Cupola360相關業務分割，成立100%持股的子公司酷博樂，專注於實境遠端管理，而該公司當前正積極發展成「Factory-less ODM」模式，這個模式將不再只是賣晶片，而是提供包含硬體、軟體的全景影像解決方案。

業界指出，該產品有三大主要核心優勢，首先是即時影像拼接，其次是低延遲與沉浸感，最後則是AI整合。

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

泰宗4月上市 暫定價格132元

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

民盛現增 承銷價95元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

