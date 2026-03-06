股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊（5274）昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

看待後市，信驊董事長林鴻明先前表示，本季將是「非常好的一季」，預估單季營收可望達26億至27億元，年增25%至30%，續創單季歷史新高，毛利率區間落在66.5%至67.5%。不過，他也指出，BT載板，尤其是T-glass相關供應仍偏緊，將成為後續成長的重要變數。

外資認為，有三大動能推升信驊今年的營運表現，首先是全球伺服器出貨展望優於原先預期，依據最新假設，2026、2027年一般伺服器出貨量年增率分別為8%、2%，AI訓練型伺服器出貨年增率則高達67%、34%，均較先前預估明顯上修；其次，美國主要雲端服務供應商（CSP）資本支出展望持續偏多，外資最新估美國前四大CSP於2026、2027年資本支出年增率分別為53%、15%，有利BMC出貨動能延續；第三則是BMC可服務市場持續擴大至AI ASIC客戶，預期自2026年下半年起出貨量將明顯放量。

外資研判信驊2026、2027年傳統BMC晶片出貨量約為2,500萬顆、3,000萬顆，年增率分別達31%、20%，成長動能主要來自AI，特別是AI ASIC應用。AI相關需求占整體出貨比重，預計將由2025年約20%，提升至2026年接近30%，以及2027年超過30%。

法人補充，2026、2027年將是信驊連續兩個高成長年度，模型預估營收年增率分別達48.8%、49.2%，明顯高於先前預估的30.2%、29.8%，成長動能除來自一般與AI伺服器需求同步走強外，也包括新一代AST2700 BMC晶片開始放量，其平均售價較前一代產品高出約67%；此外，mini BMC在既有客戶的出貨規模擴大，以及I/O expander、PFR IC等新產品線，隨著伺服器平台升級導入AST2700，出貨量亦可望逐步放大。

此外，法人亦看好AI ASIC市場成為信驊下一波關鍵增量來源，雖然AI ASIC每機櫃的BMC價值量低於AI GPU平台，但其資本效率較佳，意味著在相同資本支出下可創造更多BMC需求。