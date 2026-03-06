工業電腦廠新漢（8234）機器人布局逐步發酵，董事長林茂昌指出，旗下專攻機器人應用子公司創博可提供AI機器人完整套件，提供所有軟硬體解方。創博在全球客戶已超過20家，涵蓋足式、輪式人形機器人及機器狗，訂單能見度至少半年，今年下半年開始陸續量產。

創博近兩年受惠生成式AI技術蓬勃發展，開案量大增，營收逐年成長。在AI機器人領域可提供整合AI、運動控制、功能安全、視覺模組、關節安全以及資安技術。林茂昌也將帶領新漢、創博參加輝達（NVIDIA）GTC大會，展示各種機器人完整解決方案。

林茂昌指出，創博以完整套件讓整機業者快速開發人形機器人、機器狗等產品，就像聯發科提供手機品牌業者軟硬體整體解決方案，整機業者只要按圖施工，即可保證成功。

創博總經理沈倩怡表示，去年接單成長約60%、業績成長超過20%，今年接單成長率有望維持去年水準，出貨成長則看零組件供應狀況而定，訂單能見度長達半年以上。