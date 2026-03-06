長科導線架漲價20%

長科*（6548）近期對客戶端發出LED導線架產品價格調整通知函，因貴金屬金、銀以及銅價價格持續且大幅度攀升， 4月1日起出貨的訂單再漲價，新價格調漲幅度為20%。

長科通知函指出，金、銀價格持續大漲，2025年第3季金價每盎斯約在3,900美元、銀價每盎司約48美元，而銅價每公噸9,500美元。但到2026年2月，同重量的金價飆升至5,200美元，銀價漲至93美元，銅價每噸漲破萬、為1.3萬美元。

長科說明，包括貴金屬在內，急遽的原物料漲幅對LED導線架的製造成本造成極為嚴峻衝擊。雖透過優化製程、提升生產效率等內部管控方式，盡全力吸收原物料成本，但短短期間內金屬價格極端且快速的成本結構變動，目前的製造成本已遠超出公司所能自行承擔的極限。

長科強調，為確保能持續提供高品質產品與穩定的供貨服務，自2026年4月1日起出貨的訂單，全面調整LED導線架產品價格，調漲幅度為20%。

長科指出，此項價格調整與新機制的導入，勢必對客戶端營運規劃與成本控管產生影響，希望目前的通知給予客戶端充裕時間進行內部評估與後續安排，且為降低過渡期間的衝擊，也建議客戶可依據實際的生產需求，在4月1日前進行備貨規劃。

長科在1月初時就預告，4月起還會再啟動新一波漲價，主要因素就是金、銀、銅大漲價。當時長華集團創辦人黃嘉能還示警，未來銅材可能有缺料風險，年初已感受加工銅料採購需排隊等待。目前銅加工產品的優先順序前兩名分別為銅箔基板、導線架，因此短期不會有太大影響。