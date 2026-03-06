聽新聞
旅天下2025年EPS 4.23元 鳳凰3.39元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

旅行社股利超額配，鳳凰（5706）昨（5）日通過2025年財報與配息政策，每股配發現金股利4.5元，以昨日股價46.95元計算，殖利率約9.5%；去年全年稅後純益為2.87億元，年減4.6%，每股純益3.39元。

雄獅集團旗下旅天下（6961）昨日召開董事會通過去年財報，去年稅後純益1億元，年增16%，每股純益4.23元，將配發現金股利5元，包括盈餘配息3.5元、資本公積配息1.5元。以昨日收盤價54元計算，現金殖利率約9%。

鳳凰旅遊表示，五大策略推動下，對於今年營運表現有信心。包括提早建立人才庫，厚實人力資源；持續布局包機、包船業務，提高成長動能；持續發揮產品力，推出多樣化、符合消費趨勢之旅遊產品；滿足高端旅遊市場需求以及爭取企業的獎勵旅遊團。

旅天下董事會同時通過人事案，董事長李嘉寅免兼總經理，總經理由嚴揆生接任。旅天下表示，嚴揆生深耕旅遊產業多年，過去參與長程線產品規畫與策略指導，對市場與產品布局相當熟悉，相關資歷完整。未來在其帶領下，可望為公司營運注入新動能。

