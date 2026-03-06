聽新聞
0:00 / 0:00

漢來美食2025年EPS 10.12元 創高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

漢來美食（1268）昨（5）日公告去年財報，全年合併營收62.27億元，年增5%；稅後純益4.27億元，年增5%，每股純益10.12元，創下歷史新高，且連續兩年賺一個資本額。

展望今年，漢來美食表示，全年將規劃12家展店與改裝工程，涵蓋北、中、南三大重點城市。

漢來美食去年財報表現亮眼，旗下兩大自助餐廳品牌「海港」、「島語」分別從中、高價位品牌穩定貢獻下，帶動集團去年營收、獲利再締新猷。

隨著時序進入2026年，漢來美食除了元月已完成新分店開幕的上海湯包南港LaLa port分店及高雄漢神巨蛋Hilai Café改裝之外，即將進駐的就是關係企業漢神百貨即將於台中開幕的漢神洲際購物廣場，預計於4月同步開出漢來名人坊、漢來上海湯包及蔬食新品牌「樂蔬」。接下來5月則將迎來台北大巨蛋的名人坊北部第二家分店；以及福園台菜台北首家分店。

品牌聲量最高；同時也最受消費者關注的「島語」自助餐展店進度，今年也將有更大步伐的邁進，同樣在台中漢神洲際與台北大巨蛋兩處，第三與第四座「島語」預計於7、8月陸續浮出水面。

自助餐廳 品牌 台中

延伸閱讀

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

漢來美食財報／去年全年EPS 10.12元創新高 島語3、4號店暑假將開出

全家財報／去年全年EPS 7.6元、配息6.5元 福比二廠提升五成烘焙產能

相關新聞

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

泰宗4月上市 暫定價格132元

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

民盛現增 承銷價95元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。