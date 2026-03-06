聽新聞
0:00 / 0:00
漢來美食2025年EPS 10.12元 創高
漢來美食（1268）昨（5）日公告去年財報，全年合併營收62.27億元，年增5%；稅後純益4.27億元，年增5%，每股純益10.12元，創下歷史新高，且連續兩年賺一個資本額。
展望今年，漢來美食表示，全年將規劃12家展店與改裝工程，涵蓋北、中、南三大重點城市。
漢來美食去年財報表現亮眼，旗下兩大自助餐廳品牌「海港」、「島語」分別從中、高價位品牌穩定貢獻下，帶動集團去年營收、獲利再締新猷。
隨著時序進入2026年，漢來美食除了元月已完成新分店開幕的上海湯包南港LaLa port分店及高雄漢神巨蛋Hilai Café改裝之外，即將進駐的就是關係企業漢神百貨即將於台中開幕的漢神洲際購物廣場，預計於4月同步開出漢來名人坊、漢來上海湯包及蔬食新品牌「樂蔬」。接下來5月則將迎來台北大巨蛋的名人坊北部第二家分店；以及福園台菜台北首家分店。
品牌聲量最高；同時也最受消費者關注的「島語」自助餐展店進度，今年也將有更大步伐的邁進，同樣在台中漢神洲際與台北大巨蛋兩處，第三與第四座「島語」預計於7、8月陸續浮出水面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。