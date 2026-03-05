聽新聞
漢康-KY拚創新板上市 證交所3月9日審議
臺灣證券交易所訂於3月9日召開有價證券上市審議委員會第881次會議，將審議漢康-KY（7827）申請股票創新板上市案。
有關英屬開曼群島商漢康生技(股)公司之基本資料：公司董事長為劉世高、公司資本額新臺幣13.02億元。
漢康-KY的主要業務包括免疫治療抗癌生物新藥之開發等。
漢康-KY的財務部分，2024年稅前淨損13.54億元、2025年前三季1.25億元；每股稅後虧損，2024年20.36元、2025年前三季1.32元。
