金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

記憶體模組大場威剛（3260）董事長陳立白5日在法說會上把記憶體景氣一句話定調為一貨難求。陳立白認為供給吃緊、甚至供給不足的狀態短期難解，價格走勢也因此維持向上，並點出原廠庫存水位、原廠調價幅度與雲端大客戶搶貨心態，正共同把市場推向更典型的賣方市場。

2026-03-05 18:12