聽新聞
0:00 / 0:00
金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%
金益鼎（8390）5日公告2025年度財報，全年歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增36.3％，每股純益衝上6.60元，獲利創下歷史新高。其中，去年第4季歸屬母公司業主淨利1.43億元，季減36.9％，年增37.5％，每股純益1.49元。
金益鼎去年第4季營收12.37億元，季增24.9％，年增0.2％；毛利率24.1％，季增加5.2個百分點、年增加5.5個百分點。去年全年營收46.35億元，年減6.1％，但因產品組合優化與成本控管得宜，全年毛利率提升至20.3％，年增加3.5個百分點。
獲利能力方面，金益鼎去年全年營業利益6.79億元，年增15.5％。法人分析，儘管營收規模受部分市場波動影響，但淨利表現亮眼，主要歸功於處理效率提升及貴金屬原料回收價值增加，帶動整體獲利結構優化。
董事會同日亦決議股利分派案，預計每股配發現金股利3.8元，包含盈餘分配3.5元及資本公積發放0.3元，配發率約57.6％。若以5日收盤價98.1元計算，現金殖利率約3.87％。
展望後市，金益鼎持續深化電子廢料處理布局，旗下新竹香山西濱新廠已投入商轉，鎖定廢棄太陽能板及高科技電子廢棄物處理，預計今年處理量能將達1萬噸以上。
隨著新廠產能利用率逐季拉升，預計將貢獻整體營收約20％，有助於營收結構優化並提升毛利表現。法人預期，在AI電子廢料處理需求持續成長與新廠產能挹注下，公司2026年營運成長動能看旺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。