金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
金益鼎公司。記者籃珮禎／攝影
金益鼎公司。記者籃珮禎／攝影

金益鼎（8390）5日公告2025年度財報，全年歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增36.3％，每股純益衝上6.60元，獲利創下歷史新高。其中，去年第4季歸屬母公司業主淨利1.43億元，季減36.9％，年增37.5％，每股純益1.49元。

金益鼎去年第4季營收12.37億元，季增24.9％，年增0.2％；毛利率24.1％，季增加5.2個百分點、年增加5.5個百分點。去年全年營收46.35億元，年減6.1％，但因產品組合優化與成本控管得宜，全年毛利率提升至20.3％，年增加3.5個百分點。

獲利能力方面，金益鼎去年全年營業利益6.79億元，年增15.5％。法人分析，儘管營收規模受部分市場波動影響，但淨利表現亮眼，主要歸功於處理效率提升及貴金屬原料回收價值增加，帶動整體獲利結構優化。

董事會同日亦決議股利分派案，預計每股配發現金股利3.8元，包含盈餘分配3.5元及資本公積發放0.3元，配發率約57.6％。若以5日收盤價98.1元計算，現金殖利率約3.87％。

展望後市，金益鼎持續深化電子廢料處理布局，旗下新竹香山西濱新廠已投入商轉，鎖定廢棄太陽能板及高科技電子廢棄物處理，預計今年處理量能將達1萬噸以上。

隨著新廠產能利用率逐季拉升，預計將貢獻整體營收約20％，有助於營收結構優化並提升毛利表現。法人預期，在AI電子廢料處理需求持續成長與新廠產能挹注下，公司2026年營運成長動能看旺。

每股純益 產能利用率 營收 金益鼎

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

威剛法說會／連美廠都不拚殺價只求量 陳立白：本季調價40%以上有底氣

記憶體模組大場威剛（3260）董事長陳立白5日在法說會上把記憶體景氣一句話定調為一貨難求。陳立白認為供給吃緊、甚至供給不足的狀態短期難解，價格走勢也因此維持向上，並點出原廠庫存水位、原廠調價幅度與雲端大客戶搶貨心態，正共同把市場推向更典型的賣方市場。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

