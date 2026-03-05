東研信超財報／2025年全年EPS 1.58元 擬配息1元

東研信超（6840）於5日董事會通過2025年營運成果與重大決議事項，2025全年合併營收達9.09億元，年增8%，毛利率41%亦較2024年同期增加3個百分點，主要受惠於AI伺服器與邊緣裝置逐步落地普及，且網通、工控/工業電腦等裝置需求擴大挹注，加上第3季末起專為AI伺服器檢測之龜山二廠正式啟用，推升東研信超營業利益轉虧為盈達6,049萬元，稅後淨利4,796萬元，年增209%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元。

東研信超表示，龜山二廠已順利渡過啟用初期學習曲線陣痛期，案件周轉率明顯提升，2025年全年占營收比重約 5%，今年第2季起有機會突破10%比重，而隨著AI伺服器市場規模持續擴張，檢測服務亦供不應求，在排程衝突下，公司亦將適度收取急件費用，並調高收費價格。

5日董事會亦通過2025（114）年度股利政策，為因應AI伺服器檢測市場需求，將保留部分盈餘用於擴充廠房與設備升級，擬配發現金股利1元；東研信超表示，由於下一世代VR200 GPU晶片對電力供應與散熱效能規格大幅提升，公司自3月起陸續啟動基礎設施升級工程，包含電力容量擴充至1MW以上，以及增設水對水CDU解熱所需之冰水主機循環系統，以強化高功耗AI設備檢測能力，預計上半年完工啟用。施工期間各項檢測服務仍維持正常運作，確保客戶專案進度不受影響。

展望2026年，隨全球雲端服務供應商（CSP）持續加大AI基礎建設投資力道，並進入百家爭鳴階段，AI伺服器市場需求維持高度成長動能，新一代AI伺服器開案規劃已延伸至2027年初，顯示產業長期發展趨勢明確，AI運算規格亦不斷提升，在客戶開案時程提前布局帶動下，東研信超檢測業務接單能見度亦將同步提升，並進一步升級基礎建設與產能規模，同時NB/PC、網通產品穩定成長基礎，可望鞏固高階檢測市場競爭優勢，為中長期成長布局奠定關鍵基石。