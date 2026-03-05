快訊

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

聽新聞
0:00 / 0:00

東研信超財報／2025年全年EPS 1.58元 擬配息1元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

東研信超（6840）於5日董事會通過2025年營運成果與重大決議事項，2025全年合併營收達9.09億元，年增8%，毛利率41%亦較2024年同期增加3個百分點，主要受惠於AI伺服器與邊緣裝置逐步落地普及，且網通、工控/工業電腦等裝置需求擴大挹注，加上第3季末起專為AI伺服器檢測之龜山二廠正式啟用，推升東研信超營業利益轉虧為盈達6,049萬元，稅後淨利4,796萬元，年增209%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元。

東研信超表示，龜山二廠已順利渡過啟用初期學習曲線陣痛期，案件周轉率明顯提升，2025年全年占營收比重約 5%，今年第2季起有機會突破10%比重，而隨著AI伺服器市場規模持續擴張，檢測服務亦供不應求，在排程衝突下，公司亦將適度收取急件費用，並調高收費價格。

5日董事會亦通過2025（114）年度股利政策，為因應AI伺服器檢測市場需求，將保留部分盈餘用於擴充廠房與設備升級，擬配發現金股利1元；東研信超表示，由於下一世代VR200 GPU晶片對電力供應與散熱效能規格大幅提升，公司自3月起陸續啟動基礎設施升級工程，包含電力容量擴充至1MW以上，以及增設水對水CDU解熱所需之冰水主機循環系統，以強化高功耗AI設備檢測能力，預計上半年完工啟用。施工期間各項檢測服務仍維持正常運作，確保客戶專案進度不受影響。

展望2026年，隨全球雲端服務供應商（CSP）持續加大AI基礎建設投資力道，並進入百家爭鳴階段，AI伺服器市場需求維持高度成長動能，新一代AI伺服器開案規劃已延伸至2027年初，顯示產業長期發展趨勢明確，AI運算規格亦不斷提升，在客戶開案時程提前布局帶動下，東研信超檢測業務接單能見度亦將同步提升，並進一步升級基礎建設與產能規模，同時NB/PC、網通產品穩定成長基礎，可望鞏固高階檢測市場競爭優勢，為中長期成長布局奠定關鍵基石。

現金股利 工業電腦

延伸閱讀

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

金益鼎（8390）5日公告2025年度財報，全年歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增36.3％，每股純益衝上6.60元，獲利創下歷史新高。其中，去年第4季歸屬母公司業主淨利1.43億元，季減36.9％，年增37.5％，每股純益1.49元。

威剛法說會／連美廠都不拚殺價只求量 陳立白：本季調價40%以上有底氣

記憶體模組大場威剛（3260）董事長陳立白5日在法說會上把記憶體景氣一句話定調為一貨難求。陳立白認為供給吃緊、甚至供給不足的狀態短期難解，價格走勢也因此維持向上，並點出原廠庫存水位、原廠調價幅度與雲端大客戶搶貨心態，正共同把市場推向更典型的賣方市場。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。