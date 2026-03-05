快訊

大同精密化學彌補累積虧損 擬減資逾77%

中央社／ 台北5日電

大同精密化學公司今天董事會決議，擬減資新台幣6億152萬8362元，減資比率77.5205373%，本次實際銷除股數以整數股為準，減資後實收資本額1億7443萬1640元。

大同精密化學表示，透過減資方式彌補累積虧損，進一步健全財務結構並提升每股淨值及營運體質，本案將提請股東常會審議通過，並經主管機關核准後實施。

大同精密化學說明，截至2025年12月31日止，實收資本額7億7596萬元，每股面額10元，發行股數為7759萬6000股，待彌補虧損6億152萬8362元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額彌補累積虧損。

大同精密化學指出，本次減少股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少約775.205373股。減資後不足一股畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。

據大同精化官網說明，公司自1980年成立，為台灣第一家引進陽離子電著塗料的企業，主要產品為電著塗料、電子塗料等產品，並持續投入開發高技術門檻材料。

股東 減資

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

金益鼎（8390）5日公告2025年度財報，全年歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增36.3％，每股純益衝上6.60元，獲利創下歷史新高。其中，去年第4季歸屬母公司業主淨利1.43億元，季減36.9％，年增37.5％，每股純益1.49元。

威剛法說會／連美廠都不拚殺價只求量 陳立白：本季調價40%以上有底氣

記憶體模組大場威剛（3260）董事長陳立白5日在法說會上把記憶體景氣一句話定調為一貨難求。陳立白認為供給吃緊、甚至供給不足的狀態短期難解，價格走勢也因此維持向上，並點出原廠庫存水位、原廠調價幅度與雲端大客戶搶貨心態，正共同把市場推向更典型的賣方市場。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

