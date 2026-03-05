大同精密化學彌補累積虧損 擬減資逾77%

大同精密化學公司今天董事會決議，擬減資新台幣6億152萬8362元，減資比率77.5205373%，本次實際銷除股數以整數股為準，減資後實收資本額1億7443萬1640元。

大同精密化學表示，透過減資方式彌補累積虧損，進一步健全財務結構並提升每股淨值及營運體質，本案將提請股東常會審議通過，並經主管機關核准後實施。

大同精密化學說明，截至2025年12月31日止，實收資本額7億7596萬元，每股面額10元，發行股數為7759萬6000股，待彌補虧損6億152萬8362元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額彌補累積虧損。

大同精密化學指出，本次減少股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少約775.205373股。減資後不足一股畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。

據大同精化官網說明，公司自1980年成立，為台灣第一家引進陽離子電著塗料的企業，主要產品為電著塗料、電子塗料等產品，並持續投入開發高技術門檻材料。