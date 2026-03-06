聽新聞
民盛現增 承銷價95元
運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。
民盛表示，此次現增發行新股競價拍賣期間為3月10日至3月12日，公開申購期間3月13日至3月17日；增資基準日為3月23日。
民盛董事長許廷儀稍早表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。
民盛為高爾夫球裝配製造龍頭復盛應用於2020年收購的子公司，目前持股65.3%，是復盛建構全方位運動裝備版圖關鍵拼圖。民盛於2025年登錄興櫃，為台灣資本市場首家以專業運動裝備及護具製造服務為主軸的集團。
