泰宗4月上市 暫定價格132元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

泰宗的U101為全球首款針對「反覆性泌尿道感染（rUTI）」預防的非抗生素口服新藥，這項藥品原為治療「間質性膀胱炎（IC）」的學名藥Urosan（優而順） 膠囊，泰宗2013年取得台灣藥證上市後，進一步開發新適應症，鎖定rUTI治療領域進行開發。

泰宗董事長徐煥清表示，現階段公司營收以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近九成，產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路。其中醫院通路（含醫學中心及區域醫院）約占整體營收九成，診所通路約占一成。

泰宗去年全年合併營收5.1億元，前三季每股稅後純益（EPS）0.4元，高於2024年全年0.36元的表現，近四年新高。公司今年1月營收6,526.4萬元，年增51.5%，表現穩健。

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

股王信驊昨（5）日公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。

信驊「第二隻腳」站穩 業績喊衝

股王信驊的產品線，不限傳統的BMC晶片，還積極拓展新領域。業界指出，公司開發的PFR RoT（硬體信任根）安全性晶片、BIC晶片（Bridge IC）以及I/O擴展卡等產品，已在2025年開始貢獻營收，今年繼續衝刺。

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

民盛現增 承銷價95元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，昨（5）日公告股票初次上櫃前現金增資發行普通股300萬股，公開申購承銷價格暫訂95元溢價發行，此次現增募集金額擬用於充實營運資金。

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

