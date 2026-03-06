泰宗4月上市 暫定價格132元

泰宗生技（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗總經理王雅俊昨（5）日表示，發展中的505（b）（2）新藥U101已在台灣進行三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

泰宗的U101為全球首款針對「反覆性泌尿道感染（rUTI）」預防的非抗生素口服新藥，這項藥品原為治療「間質性膀胱炎（IC）」的學名藥Urosan（優而順） 膠囊，泰宗2013年取得台灣藥證上市後，進一步開發新適應症，鎖定rUTI治療領域進行開發。

泰宗董事長徐煥清表示，現階段公司營收以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近九成，產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路。其中醫院通路（含醫學中心及區域醫院）約占整體營收九成，診所通路約占一成。

泰宗去年全年合併營收5.1億元，前三季每股稅後純益（EPS）0.4元，高於2024年全年0.36元的表現，近四年新高。公司今年1月營收6,526.4萬元，年增51.5%，表現穩健。