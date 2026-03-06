威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（5）日表示，AI蓬勃發展帶動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

陳立白認為，記憶體賣方市場態勢確立，不僅原廠庫存降至約三至五周的歷史低水位，部分NAND原廠甚至要求客戶預付三年貨款，顯示產業供需依然非常緊繃。

他說，記憶體市場去年第3季起明顯供不應求，供需緊張格局今年無法緩解，有把握DDR4、DDR5與NAND晶片需求將一路延續至年底，尤其看好下半年NAND晶片缺貨將更嚴重。

陳立白直言，近期不僅既有客戶積極追加訂單，也有新的大型客戶主動上門接洽，包括美系與陸系的雲端服務業者，希望與公司建立長期合作關係，甚至提前洽談未來年度供貨。

因應市場大缺貨，威剛積極增加庫存水位，陳立白說，威剛原訂3月底將庫存提高至300億元的目標，已於2月底提前達陣，正評估提升至350億元以上，以確保貨源與成本優勢。

在需求強勁帶動下，威剛今年前二月營收已達155億元，顯示營運動能持續增溫，陳立白強調，公司現階段還是享有相當大的低價庫存利益，預計今年第1季營收與毛利率水準，將優於去年第4季的水準。

受惠記憶體缺貨大漲價，威剛去年第4季毛利率跳增至48.41%，季增近26個百分點，年增近35個百分點；歸屬母公司業主稅後淨利41.28億元，年增逾12倍，每股純益13.01元。

累計2025年歸屬母公司業主稅後純益72.93億元，年增169.35%，呈現爆發性增長，以全年加權平均股數3.15億股計算，每股純益23.18元。威剛去年第4季與全年獲利同步改寫新猷，董事會通過去年度盈餘每股擬配發17元現金股利，以昨日收盤價285元計算，殖利率約6%。

陳立白說，公司內部正逐步形成共識，不排除今年首度採用半年配息制，將向董事會建議評估相關可行性。

產品組合方面，威剛去年DRAM產品營收比重約六成，固態硬碟（SSD）約32%至34%，隨著NAND晶片供不應求情況升溫，下半年固態硬碟相關營收占比將持續提升，DRAM與NAND營收比重差距將逐步縮小，甚至有機會接近各半，判斷NAND晶片供需缺口已達兩成以上，將帶動強勁價格上漲動能。