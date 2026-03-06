聽新聞
0:00 / 0:00
華星光2025年EPS 5.43元 宏捷科3.36元
華星光（4979）昨（5）日公布去年平均毛利率21.0％，年增2.7個百分點；歸屬母公司稅後淨利7.64億元，年增43.3％，每股純益5.43元，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利2.18元，以昨日收盤價400元計算，殖利率約0.7％。
華星光結算，去年第4季毛利率23％，季增1.9個百分點；歸屬母公司稅後淨利2.38億元，季增9.5％，年增57％，每股純益1.7元，獲利寫下十年來單季新高。
華星光將於5月27日召開股東常會，通過去年財報、股利等議案。
【記者鐘惠玲、陳昱翔／台北報導】砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（5）日公告去年每股純益3.36元，較前年的2.65元成長，董事會決議由大股東中美晶董事長徐秀蘭取代原董座祁幼銘，擔任新董座一職。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。