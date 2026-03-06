世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾（3551）昨（5）日召開董事會並公告去年財報，受惠半導體先進製程清洗需求暢旺，去年歸屬母公司業主淨利4.79億元，創新高，年增28.5%，每股純益8.36元。

世禾去年第4季歸屬母公司業主淨利1.35億元，季增15.8%，年增42.1%，每股純益2.24元，寫下逾四年來單季新高；單季毛利率36.6%，季增0.8個百分點，年減0.2個百分點。

世禾去年營收29.92億元，年增16.2%；毛利率36.0%，年減0.4個百分點；營業利益5.21億元，年增21.9%。

展望今年營運，法人看好，世禾有望挑戰賺一個股本，全年營收也有機會保持雙位數增長，再寫新猷。雖首季受農曆春節工作天數較少影響，單季營收將較前季滑落，但在半導體端需求支撐下，整體表現仍將優於往年季節性水準。

尤其晶圓代工龍頭先進製程推進腳步不停，2奈米量產及3奈米擴產計畫同步並行，世禾已掌握7奈米以下先進製程認證，今年放量規模值得期待。隨半導體營收貢獻拉升至八成左右，加上兩岸晶圓與面板客戶稼動率普遍回溫，整體成長動能趨於穩健。

從產業布局看，世禾目前在PVD物理氣相沉積設備清洗市場擁有高達七成市占，穩居龍頭地位。隨製程技術不斷精進，公司積極向CVD、ALD等不同技術領域滲透，同時開發貴金屬回收與陽極處理等高毛利業務，藉此強化獲利韌性並優化長期獲利結構。

【記者尹慧中／台北報導】華通（2313）昨（5）日公布去年第4季淨利約22.66億元，季增5.4%，年增37.3%。每股純益1.9元，攀上近13季新高。去年歸屬母公司淨利65.67億元，年增24.9%，每股純益5.51元。

華通董事會並通過，去年度盈餘每股配發現金股利2.8元，為歷來最佳股息。華通昨天股價以205元作收，下跌6元。