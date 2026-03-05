華星光財報／去年全年EPS 5.43元 營收、獲利同步創新高

華星光（4979）於5日公告去年財報，營收、獲利同步創下歷史新高。2025年合併營收達43.8億元，年增27%；稅後純益7.6億元，年增43.3%；每股盈餘（EPS）為5.43元。由於產品規格升級以及營收規模擴大，公司獲利成長幅度更加顯著。公司決議配發2.18元現金股利。

法人表示，公司目前前 CW Laser 月產能為 150 萬片，預計今年第4季翻倍至 300-400 萬片，明年目標達 600 萬片以上。同時晶圓規格也正由 2 吋轉向 3 吋，並計劃於第4季完成 4 吋建置，2027 年進入量產。隨著晶圓規格擴大，產能將會指數性成長。同時法人指出，公司在 400G 與 800G 的 ZR/ZR+ 代工，全球市占率預估超過50%，隨著光通訊滲透率快速提升，華星光將會是主要受惠者之一。