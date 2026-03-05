快訊

網路家庭集團轉投資21st Fintech 去年營收、獲利雙成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭集團（8044）5日公布2025年財報，歸屬母公司業主稅後淨損為9.21億元，每股淨損為4.62元，雖均較前一年擴大，但轉投資子公司逐步貢獻營收與獲利。

面對市場挑戰，網路家庭指出，本業聚焦優化用戶體驗、強化商品競爭力與深化數據應用，並推動虛實整合的OMO布局，轉投資子公司亦展現營運表現成長。本業在OMO全通路整合上，10月推出與7-ELEVEN合作的「PChome超速配」服務，有效提升用戶黏著度；加入擁有超過1,900萬名會員的uniopen會員生活圈，導入OPENPOINT點數折抵功能，促進線上線下跨平台會員的活躍度與回購誘因；「PChome林口A7智慧物流園區」出貨量占比已達整體倉庫出貨的90%；智能廣告業務展現流量變現成效。

集團主要轉投資子公司去年展現穩健的資源整合綜效，持續貢獻獲利。金融科技事業群（21st Fintech）去年營收達23.55億元，年增8.7%，貢獻營業利益4.02億元，年增7.3%。去年併購日本領先支付業者Payment for，結合集團支付閘道與電子錢包等資源深化跨國生態系。專營日本跨境電商的比比昂（Bibian）於去年11月正式與日本Amazon Business進行API串接合作，導入更多元且具差異化的海外商品，帶動會員數成長，為集團帶來長期品牌與營收協同效益。

