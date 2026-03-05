快訊

威剛法說會／連美廠都不拚殺價只求量 陳立白：本季調價40%以上有底氣

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
威剛董事長陳立白。記者李孟珊／攝影。

記憶體模組大場威剛（3260）董事長陳立白5日在法說會上把記憶體景氣一句話定調為一貨難求。陳立白認為供給吃緊、甚至供給不足的狀態短期難解，價格走勢也因此維持向上，並點出原廠庫存水位、原廠調價幅度與雲端大客戶搶貨心態，正共同把市場推向更典型的賣方市場。

陳立白指出，原廠端庫存平均約3周到5周，已是超級低標，再低就會斷貨；原因在於原廠出貨流程仍需要把大量時間花在測試與burn-in上，使庫存不可能無限制往下壓。他提到三大原廠近期宣布本季大幅調整價格，而且不只DRAM，連NAND也同步大幅調價，單季調幅可到40%，甚至40%以上；他認為沒有底氣不可能一口氣把單季調幅拉到這麼高。

在需求端，陳立白用知名水果公司作為例子，指出連業界普遍認知最會殺價採購的客戶，都傳出價錢不殺、量全收的訊號，反映當下買方最在乎的已不是價格，而是供貨配額與算力能否持續擴張。他也直言，從客戶面觀察，多數客戶庫存有限、卻都想超額下單，但短期來講是「mission impossible」，因為不可能有量讓你超額下單。

陳立白進一步說，算力競爭正把採購行為推向更極端，尤其大型雲端服務供應商現在多是不計代價先買再說，甚至口袋不夠就想辦法再增資；而且不是一兩家，是每一家都在同一條邏輯上運作，從美系到中國大陸的超級大公司方向一致，只求量、不在意價格。他因此判斷，尤其今年下半年，不管DRAM或NAND，缺口可能比市場原先預期還要大。

