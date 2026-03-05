網家財報／2025年EPS -4.62元 認列部分一次性調整費用…獲利表現承壓

網路家庭集團（8044）5日召開董事會，公布2025全年財務報告。2025年營收368.58億元，年減1.9%，營收減幅已收斂，合併毛利率改善至13.4%，但B2C電商本業在高度競爭環境下，部分品類促銷與價格競爭壓力仍在，另集團於去年初完成私募資金挹注後，推進營運結構調整及資產配置優化，第4季認列部分一次性調整費用，並受子公司海外發展費用影響，使全年獲利表現承壓。去年歸屬母公司業主稅後淨損為9.21億元，每股淨損為4.62元。

去年第4季單季財務表現部分，合併營收109.77億元，年減0.3%或持平於前年同期，大致維持與去年相近水準。獲利方面，去年前3季累計每股淨損2.55元，第4季單季每股淨損2.07元。主要受B2C電商本業於競爭環境下之促銷與價格壓力影響，並受前述部分一次性調整項目及子公司海外發展投入影響，致單季費用增加、影響短期獲利表現。